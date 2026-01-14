A juicio por falsear ensayos de hormigonado de viviendas en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un individuo que ha sido acusado de, presuntamente, falsear ensayos de hormigonado de viviendas en Córdoba. De acuerdo con el relato de los hechos efectuado por el Ministerio Fiscal, esta persona habría incluido la firma de un ingeniero técnico industrial en los trabajos, a pesar de que su autoría era "del todo imposible".

En este sentido, la acusación pública explica que el procesado es administrador único de una promotora de viviendas. Esta persona "simuló cinco actas de resultado de ensayo de probetas de hormigonado" de viviendas, haciendo constar que otra empresa era encargada de ese trabajo y haciendo figurar como firmante a un ingeniero técnico industrial que comenzó a trabajar con esa sociedad tiempo después, por lo que su firma en esos ensayos era "del todo imposible", detalla el Ministerio Público.

Las viviendas, sin perjuicios acreditados

Después de esto, el acusado, en representación de su empresa, remitió las actas a una tercera sociedad, "a sabiendas de que eran totalmente ficticias", señala el escrito de conclusiones provisionales del Fiscal. Pese a todo, "no ha quedado acreditado que las viviendas hayan quedado afectadas en cuanto a su estabilidad ni habitabilidad", añade.

Los hechos constituyen un presunto delito de falsedad documental, por el que solicita que se impongan dos años y medio de prisión al encartado. También reclama que abone una multa de 1.800 euros.