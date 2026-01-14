Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 14 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘Romper el silencio. Selección bibliográfica para frenar el acoso escolar’
La muestra reúne una selección de libros, cómics y material audiovisual que abordan el acoso desde diversas perspectivas (testimonios, ficción, análisis psicológicos y propuestas educativas).
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 10.00 a 21.00 horas.
Exposición
Continúa ‘El ruido que habita’
La artista argentina Cecilia Bengolea concibió esta muestra multidisciplinaria, sensorial e inmersiva como un paisaje vibrante, entrelaza artesanía, danza contemporánea, música y tecnología para explorar el poder unificador de la música en el diálogo intercultural, sumando una reflexión ecológica sobre la relación entre el cuerpo y su entorno.
CÓRDOBA. Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.
Carmen Olmedo Checa, s/n
De 11.00 a 20.00 horas.
Niños
Sesión de lectura
Habrá sesión de lectura del ciclo La hora del cuento, en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Pilar Nicolás y Nieves Palma. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
Exposición
Sigue ‘Metal del verano’, de Christian Lagata
La muestra, comisariada por Marc Navarro, reúne obras de nueva producción realizadas por el artista a lo largo del último año que indagan en su interés por otorgar una apariencia infraestructural a sus trabajos escultóricos o hacer de la infraestructura el motivo central de la representación.
CÓRDOBA. Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.
Carmen Olmedo Checa, s/n
De 11.00 a 20.00 horas.
