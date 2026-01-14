Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 14 de enero de 2026

Exposición

‘Romper el silencio. Selección bibliográfica para frenar el acoso escolar’

La muestra reúne una selección de libros, cómics y material audiovisual que abordan el acoso desde diversas perspectivas (testimonios, ficción, análisis psicológicos y propuestas educativas).

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Ronda del Marrubial, s/n. De 10.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘El ruido que habita’

La artista argentina Cecilia Bengolea concibió esta muestra multidisciplinaria, sensorial e inmersiva como un paisaje vibrante, entrelaza artesanía, danza contemporánea, música y tecnología para explorar el poder unificador de la música en el diálogo intercultural, sumando una reflexión ecológica sobre la relación entre el cuerpo y su entorno.

CÓRDOBA. Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Carmen Olmedo Checa, s/n De 11.00 a 20.00 horas.

Niños

Sesión de lectura

Habrá sesión de lectura del ciclo La hora del cuento, en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Pilar Nicolás y Nieves Palma. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Exposición

Sigue ‘Metal del verano’, de Christian Lagata

La muestra, comisariada por Marc Navarro, reúne obras de nueva producción realizadas por el artista a lo largo del último año que indagan en su interés por otorgar una apariencia infraestructural a sus trabajos escultóricos o hacer de la infraestructura el motivo central de la representación.