Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualIncendio CabraCaso Paco MolinaApuñalamientoPleno AyuntamientoViolencia de géneroCórdoba CF
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 14 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 15 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco Muñoz Huertas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Díaz Valero

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Concepción Cabrera Ruiz

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

Emacsa llevará la telelectura a las zonas rurales de Córdoba con la instalación de 2.180 contadores inteligentes

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba
Tracking Pixel Contents