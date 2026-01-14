Los fallecidos en Córdoba el miércoles 14 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 15 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco Muñoz Huertas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Díaz Valero

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Concepción Cabrera Ruiz

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Salud