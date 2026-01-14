Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arqueología

Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba

El investigador de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Monterroso Checa, apunta a un gran enclave urbano del siglo X cerca de Alcolea, con una extensión similar a Medina Azahara

Zona propuesta por el investigador para la localización de esta ciudad califal.

Zona propuesta por el investigador para la localización de esta ciudad califal. / Universidad de Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una investigación liderada por el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Monterroso Checa propone una nueva localización para Madinat al Zahira, la ciudad palatina fundada por Almanzor en el siglo X. El estudio sitúa este enclave histórico en el extremo este de Córdoba, en un área próxima a Alcolea, y se apoya en el análisis de datos obtenidos mediante sensores LiDAR del Instituto Geográfico Nacional de España.

La propuesta no es completamente nueva. En 2023 ya se había avanzado la posible ubicación de Madinat al Zahira en esta zona oriental de la ciudad, a unos 12 kilómetros de la Mezquita-Catedral. Sin embargo, los nuevos datos procedentes de la tercera cobertura LiDAR del Instituto Geográfico Nacional aportan ahora un nivel de detalle mucho mayor, lo que permite ratificar y ampliar la hipótesis inicial.

Según el estudio, la ciudad habría ocupado una extensión aproximada de 120 hectáreas, una superficie equiparable a la de Madinat al Zāhra (Medina Azahara), el gran complejo califal de Abderramán III situado al oeste de Córdoba.

El área de las Pendolillas

El yacimiento se localizaría en el entorno de los cabezos de las Pendolillas, una zona documentada desde el siglo XV. Históricamente, este espacio estuvo vinculado al Realengo y albergó las Yeguadas Reales desde tiempos de Felipe II, una circunstancia que comparte con el enclave de Madinat al Zāhra. Se trata, además, de una de las dos únicas áreas de Dehesas Reales existentes en Córdoba.

Este contexto histórico refuerza, según el investigador, la plausibilidad de que el lugar albergara una gran fundación palatina de época andalusí.

Anomalías visibles en el relieve

El análisis de los modelos digitales del terreno revela la presencia de anomalías topográficas a lo largo de más de 1.200 metros lineales. Para Monterroso Checa, estas irregularidades solo pueden explicarse por la existencia de un enorme yacimiento arqueológico en el subsuelo y en alzado.

La posible ubicación de Madinat al Zāhira en el extremo este de Córdoba

La posible ubicación de Madinat al Zāhira en el extremo este de Córdoba / Universidad de Córdoba

Las alteraciones del terreno se corresponderían con una compleja trama urbana formada por edificios de planta rectangular y cuadrangular, organizados de manera aterrazada y con una planificación ordenada. En algunos puntos, incluso, se detectan construcciones que rompen la trama ortogonal para orientarse hacia el sureste, un rasgo significativo desde el punto de vista urbanístico y simbólico.

Una propuesta con base empírica

El trabajo ha sido publicado en la revista científica Meridies. Estudios de Historia y Patrimonio de la Edad Media, editada por UCOPress y vinculada al Área de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba. La investigación combina los datos LiDAR con un análisis histórico y con la tradición historiográfica y literaria sobre Madinat al Zahira.

Según el autor, se trata de la única de las veintidós propuestas existentes hasta la fecha que se apoya en datos físicos contrastables, lo que abre una nueva línea de trabajo para resolver uno de los grandes enigmas arqueológicos de la Córdoba andalusí.

Un método con amplio recorrido en la provincia

La investigación se enmarca en los trabajos de la Unidad Patricia, a la que pertenece Monterroso Checa. Este equipo ha identificado ya, mediante el uso combinado de tecnologías LiDAR y análisis histórico, varios cientos de yacimientos arqueológicos en la provincia de Córdoba, lo que consolida esta metodología como una herramienta clave para el estudio del patrimonio oculto bajo el paisaje actual.

[Puede leer el estudio al completo en este enlace web]

