A juicio

Estafa a un negocio de hostelería, se lleva el mobiliario y se enfrenta a cárcel en Córdoba

El acusado, supuestamente, acordó el traspaso de un local, pero lo abandonó llevándose los bienes y la maquinaria

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Un individuo se sentará en el banquillo de los acusados en Córdoba por, supuestamente, estafar a un negocio de hostelería, ubicado en la capital, y llevarse sus bienes y maquinaria a otro local. Estos hechos serán juzgados en los próximos días por la Audiencia provincial de Córdoba. El procesado se enfrenta a una petición de penas de cárcel y a multas que suman 5.400 euros.

De este modo, en su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía afirma que el acusado era proveedor de una empresa de hostelería para un local y tenía una relación fluida con el administrador de la sociedad, al que mostraba interés sobre la gestión. "Aprovechándose de la buena fe y de la confianza generada" en el perjudicado, acordó verbalmente con la empresa el traspaso del local.

"Fue excusando la formalización del contrato"

Establecieron que el contrato se formalizaría tras la preparación de toda la documentación. No obstante, en tanto que llegaba la formalización, se entregó al acusado las llaves del local y se le dió autorización para ir gestionando el negocio. Esta persona, "intencionadamente, fue excusando la formalización del contrato", explica la acusación pública.

Respecto al pago de una cantidad por esta operación, el acusado y el perjudicado acordaron aplazarlo, dando como excusa este procesado que necesitaba tiempo para consolidar la gestión del negocio y ofreciendo en garantía una finca registral. "Todo ello, a sabiendas de que nunca iba a entregar cantidad alguna", afirma el Ministerio Público. Sin embargo, la víctima confió en él y aceptó entregar el negocio.

A la entrega, el encartado recibió el negocio con todas las instalaciones, el mobiliario, el fondo de comercio, permisos administrativos y deudas con proveedores. Este individuo se comprometió a modificar todos los contratos de suministro, poniéndolos a su nombre y asumiendo los costes de funcionamiento y gastos.

Lo abandonó y se llevó los bienes

Con diversas excusas, el encartado fue demorando de modo indefinido la formalización del traspaso del local. Después, prometiendo que cumpliría con todas sus obligaciones, lo abandonó, "no sin antes apoderarse de bienes y maquinaria". Se desplazó a otro local, adonde llevó el mobiliario.

El Fiscal califica lo ocurrido como un delito de estafa, por el que pide un año y medio de prisión, y una multa de 3.000 euros; y un delito de apropiación indebida, por el que reclama que se le impongan un año y tres meses de cárcel, y otra multa de 2.400 euros.

