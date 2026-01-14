Los espacios culturales de la Junta en Córdoba superan las 950.000 visitas en 2025

Los espacios culturales gestionados por la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba registraron en 2025 cerca de un millón de visitas, según los datos provisionales del balance anual de la Consejería de Cultura y Deporte. El enclave más visitado fue la Sinagoga de Córdoba, que cerró el ejercicio con 504.612 visitantes, lo que la sitúa como el segundo monumento más visitado de Andalucía, solo por detrás de la Alhambra de Granada, a pesar del ajuste de horarios aplicado desde el 1 de abril por razones de conservación.

Por su parte, el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara alcanzó las 230.619 visitas, consolidándose como uno de los principales enclaves arqueológicos de la comunidad autónoma y manteniendo una elevada afluencia de público.

Museos autonómicos en la capital

En el ámbito museístico, el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba registró 110.463 visitantes a lo largo de 2025, mientras que el Museo de Bellas Artes de Córdoba recibió 63.225 personas. A estas cifras se suma el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que superó las 41.117 visitas, afianzando su presencia dentro de la oferta cultural contemporánea de la ciudad.

Balance cultural del año

Estos datos se integran en el balance global de la Junta de Andalucía, que cifra en 7,8 millones el total de visitas a museos, conjuntos y enclaves culturales gestionados por la administración autonómica en 2025. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que el respaldo del público responde a la programación de exposiciones y actividades, así como a las inversiones destinadas a mejorar la experiencia de la visita y los fondos patrimoniales.

Córdoba como referente patrimonial

Con estas cifras, Córdoba refuerza su posición como uno de los principales referentes culturales de Andalucía, gracias a la combinación de su patrimonio histórico, sus conjuntos arqueológicos y una red de museos que mantiene un flujo constante de visitantes a lo largo del año.