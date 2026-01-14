Conexiones aéreas
La Diputación apunta a nuevos destinos desde el aeropuerto de Córdoba: «Pronto habrá noticias»
Salvador Fuentes celebra los últimos datos del aeródromo y recalca que la intención es seguir ampliando la oferta
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha celebrado los datos de pasajeros dados a conocer por Aena y ha avanzado que, en relación con la apertura de nuevos destinos desde el aeropuerto de Córdoba, «pronto habrá noticias».
Así lo ha señalado este miércoles durante la presentación de la propuesta turística de la institución provincial de cara a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 21 al 26 de enero en Madrid. Fuentes ha mostrado su satisfacción por los registros históricos alcanzados por el aeródromo cordobés en 2025, con 30.797 pasajeros y un incremento del 263,4% respecto a 2024. «Lo que empezamos a trabajar junto al alcalde, José María Bellido, y la Junta de Andalucía, hoy se traduce en resultados», ha subrayado.
El presidente de la Diputación ha destacado que las tres conexiones actualmente operativas —Palma de Mallorca, Barcelona y Gran Canaria— han sido «claves» para alcanzar este récord. «Los datos demuestran que lo estamos haciendo bien», ha recalcado.
En cuanto a la posibilidad de ampliar la red de destinos, Fuentes ha insistido en que «habrá novedades pronto» con el objetivo de «seguir abarcando nuevos espacios y oportunidades de negocio». En este sentido, ha reiterado su compromiso con los alcaldes de la provincia para que el aeropuerto «vaya incorporando progresivamente más conexiones». Asimismo, ha recordado que la Diputación impulsa la campaña Vuela a Córdoba, orientada a atraer visitantes a la provincia a través de la conectividad aérea.
Conexiones desde Córdoba
En la actualidad, el aeropuerto de Córdoba dispone de vuelos directos con tres destinos. La aerolínea Binter opera la ruta con Gran Canaria, con dos frecuencias semanales por sentido —martes y sábados— al menos hasta octubre de 2026. Por su parte, Vueling mantiene la conexión con Barcelona-El Prat hasta esa misma fecha: con salidas los martes y sábados hasta el 28 de marzo y, a partir de entonces, los jueves y domingos hasta el 22 de octubre.
