Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba

El presunto autor, residente del centro de la UCO al igual que la supuesta víctima, se encuentra en libertad con cargos y con una orden de alejamiento

Acceso al Colegio Mayor La Asunción, donde se produjeron los hechos.

Acceso al Colegio Mayor La Asunción, donde se produjeron los hechos. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Policía Nacional de Córdoba detuvo el pasado sábado a un residente del Colegio Mayor La Asunción como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una compañera del centro.

Según confirmaron fuentes policiales a este periódico, los hechos ocurrieron el viernes 11 de enero, cuando una residente del citado colegio mayor presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que relataba haber sido víctima de un agresión sexual por parte de otro residente.

Interior del Colegio Mayor La Asunción.

Interior del Colegio Mayor La Asunción. / Manuel Murillo

En libertad con cargos

Tras la denuncia, los agentes procedieron a la detención del joven al día siguiente, que fue puesto a disposición judicial el domingo. Inicialmente, las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que posteriormente derivó el caso a la Sección de Violencia sobre la Mujer, competente en este tipo de procedimientos. El presunto agresor quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, tras lo cual decidió volver a su ciudad natal, según fuentes cercanas al caso, que añadieron que los hechos se habrían producido en una de las habitaciones del colegio mayor. El joven detenido era representante de los colegiales de la residencia, según explicaron desde la Universidad de Córdoba (UCO).

24/09/2017 Cartel 'No más violencia de género'.Un total de 7.159 personas y 665 entidades se han adherido al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista en los poco más de tres meses que lleva en marcha, un acuerdo que &quot;va más allá de un pacto entre partidos&quot;, ha destacado este domingo la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SOCIEDAD ARCHIVO. Protestas . manifestaciones contra la violencia machista y doméstica

Cartel 'No más violencia de género'. / Europa Press

Respuesta de la UCO

Desde la UCO informaron de que desde un primer momento se han activado los protocolos para este tipo de situaciones. También señalaron que se ha puesto a disposición de la persona denunciante los recursos de atención, apoyo y acompañamiento, y la Universidad está colaborando con las autoridades competentes. En cuanto al presunto agresor, la asesoría jurídica inició los procedimientos internos pertinentes y, en la actualidad, no se encuentra en el centro debido a su situación judicial.

La UCO también recalcó que reitera su «rechazo absoluto» a «cualquier forma de violencia sexual» y reafirmó su «compromiso firme con la igualdad, la seguridad y la convivencia en el ámbito universitario».

