Cristina Ybarra presenta en Córdoba una exposición con más de 40 obras inspiradas en la literatura

La Fundación Antonio Gala acoge una nueva exposición de la artista Cristina Ybarra, que reúne más de 40 obras de formato variable, realizadas tanto sobre lienzo como sobre madera, además de seis o siete dípticos y trípticos, algunas de ellas expuestas en vitrina. La muestra supone un recorrido amplio y valiente por distintas temáticas, todas ellas unidas por un hilo común: la literatura.

Una temática variada unida por la palabra

La exposición presenta una temática diversa y atrevida, en la que conviven flores, telas, insectos, lunas, jardines y una fuerte inspiración en la naturaleza. Aunque los motivos son múltiples, todas las obras están conectadas por referencias literarias que la artista utiliza como "una excusa para enlazar los distintos temas".

Literatura, música y flamenco como inspiración

Además de la literatura, la artista reconoce que en su proceso creativo también suelen muy presentes la música, la poesía y el flamenco, que influyen de forma directa en el ritmo, la composición y la expresividad de sus cuadros.

"Mi tiempo lo dedico fundamentalmente a la pintura", señala Ybarra, que concibe su obra como una dedicación plena, vinculada también a su labor en beneficio del monumento, en referencia a su trabajo patrimonial y cultural.

Un estilo reconocible y personal

La muestra permite apreciar una obra muy distintiva, algo que la propia artista subraya, "se identifica bastante fácil que está hecha por mí”. Se trata de una pintura figurativa, realizada con técnica mixta, de gran intensidad visual y con una rica paleta cromática.

Riqueza cromática y doble lectura

Ybarra concibe sus cuadros como obras con doble lectura, "son cuadros que pretendo que tengan mucha riqueza cromática y de técnica, darle detalle al no detalle”. Así, explica que de lejos la obra parece salir del cuadro, mientras que de cerca se descubren capas, matices y detalles que enriquecen la experiencia del espectador por dos.

Influencias orientales y obras singulares

La pintura de Cristina Ybarra presenta también una notable influencia asiática, perceptible en la composición y la delicadeza de ciertos elementos. Entre las piezas más curiosas de la exposición destaca un trampantojo de azahar, que resume bien su interés por el juego visual y simbólico.

Para la artista, la diversidad temática es una necesidad creativa. "Considero que un pintor tiene que ser valiente y tocar distintas temáticas", afirma, sin renunciar por ello a una identidad clara. "No hay que perder el estilo, porque refleja lo que eres y lo que sientes".

Fundación Antonio Gala

La exposición, compuesta finalmente por 42 obras, supone para Ybarra un motivo de especial satisfacción. La artista se muestra muy contenta con la Fundación Antonio Gala, un espacio que considera idóneo para mostrar una obra que une pintura, literatura y emoción, y que consolida a Córdoba como un enclave cultural de primer nivel.