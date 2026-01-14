Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas

La nueva organización del tráfico por las obras de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba, que ejecuta la Junta de Andalucía desde finales de octubre, entrará en vigor el próximo 20 de enero, unos cambios que, según la previsiones, se prolongarán durante un plazo aproximado de nueve meses. Si bien los trabajos comenzaron el año pasado, será ahora cuando el tráfico se vea realmente afectado. Esos cortes y desvíos se localizarán principalmente en la rotonda del Hipercor, que será el nexo de unión entre la ronda de Poniente (la A-3050) y la ronda Norte dirección avenida de la Arruzafilla.

Según ha informado el Ayuntamiento, la circulación por el vial principal no se verá alterada, de modo que se podrá transitar con normalidad por la carretera de Trassierra y por la A-3050 (que discurre entre la glorieta de la gasolinera de Hipercor y la glorieta Académica García Navarro).

Glorieta del Hipercor, donde se centran los principales cambios de tráfico por la obra de la ronda Norte. / Manuel Murillo

Así afectará la obra a las calles aledañas

Las variaciones en el tráfico afectarán únicamente a las calles aledañas a la glorieta María de Maeztu, la del Hipercor. En todos los casos en los que se producen cambios se han establecido alternativas de circulación. Y serán los siguientes:

Accesos al barrio del Figueroa

Uno de esos cambios afecta al barrio del Figueroa. Los dos accesos directos a esta zona desde la A-3050 que están en vigor en la actualidad quedarán cerrados por las obras, de manera que el acceso al barrio se hará con un giro habilitado a tal efecto desde la carretera de Trassierra (a la altura de la farmacia). Esa calle, que es Soprano Victoria de los Ángeles, cambiará el sentido de la marcha y quedará para sentido único de la circulación.

Así quedará el tráfico a partir del 20 de enero y durará hasta nueve meses. / CÓRDOBA

Accesos al barrio de San Rafael de la Albaida

El acceso en vehículo a San Rafael de la Albaida también se verá alterado, ya que las entradas por la plaza Benigno Lacort (supermercado Lidl) y por la A-3050 estarán cerradas. Así, el acceso a esta zona se hará por las calles perpendiculares a la avenida de Trassierra, desde la glorieta del canal (la calle del Canal tendrá doble sentido) o desde la calle Representación.

Para facilitar el tránsito interno por el barrio, teniendo en cuenta que los cambios coincidirán con la obra que el Ayuntamiento ejecutará en la calle Manifestación, se cambiará el sentido de la calle Movimiento Vecinal.

Los cambios afectan también a la conexión de la calle Pintora Maruja Mallo a la A-3050 (a la altura del Centro Metódica) y al vial de acceso a la misma vía desde la avenida de Trassierra y el aparcamiento de Hipercor.