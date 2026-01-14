Los cortes de tráfico por la obra de la ronda Norte de Córdoba comenzarán a mediados de enero

Las afecciones al tráfico por la obra de la ronda Norte, en Córdoba capital, empezarán a notarse a partir de mediados del mes de enero. Si bien la obra de la primera fase comenzó a finales de octubre, los estragos que puede causar una intervención de estas dimensiones todavía no se han notado porque se ha comenzado, como es habitual, por las labores previas.

Que esos cortes no lleguen hasta mediados de enero evitará también problemas en una época como la de la Navidad, donde el trasiego de tráfico es aún mayor al habitual al estar justo al lado de la zona de intervención el Hipercor.

En cualquier caso, el plan de movilidad que se llevará a cabo va a ser intenso, toda vez que la rotonda María de Maeztu (la del Hipercor), donde se centran las obras iniciales, suele aglutinar bastantes coches en determinadas horas del día. Esto es, precisamente, lo que ha llevado a la Consejería de Fomento a incluir el soterramiento de dicha glorieta dentro de esa primera fase de intervención de la ronda.

Fases de la ronda Norte

Como se explicó cuando dio comienzo la intervención, una vez superados los trabajos iniciales (donde se incluye desviar los servicios que se verán afectados, como agua, saneamiento o telecomunicaciones o el trasplante de árboles), se empezarán a ejecutar los ramales que permitirán comenzar con el inicio del soterramiento. La obra en esta zona conlleva también una mejora de la movilidad peatonal con más pasos de peatones y más cómodos y se aplicarán medidas de eficiencia energética.

El soterramiento

Si bien la primera fase de la ronda Norte conllevará un cambio total en la avenida de la Arruzafilla, la intervención de mayor calado es la que tiene que ver con la glorieta del Hipercor (se lleva el 80% de los casi 30 millones de euros que cuesta todo).

Esta rotonda es la conexión entre las rondas de Poniente y Norte y la intervención la dejará a dos niveles. En este caso, la A-3050 (la de Poniente) pasará por debajo. También se contará con más espacio para diseñar las rampas en la A-3050 antes de llegar a las intersecciones.