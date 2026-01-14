Seguridad
Córdoba se prepara ante catástrofes con teléfonos por satélite, mochilas de intervención y una nueva sala de crisis
El Ayuntamiento invierte 25.000 euros en equipos para la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil
El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una nueva sala de crisis y emergencias, ubicada en la sede de la Policía Local, y dotada de nuevos equipos de comunicación e intervención que permitirá la coordinación de los cuerpos de seguridad ante catástrofes climáticas o situaciones críticas como el apagón nacional o pandemias.
Así, la sala ha sido presentada este miércoles por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, y el de los bomberos, Daniel Muñoz, como un lugar que va a permitir mantener la cadena de mando y la coordinación incluso cuando fallan las comunicaciones habituales. Para ello se incorporan 10 teléfonos satelitales, destinados al alcalde, delegados, jefes de Policía, Bomberos y Protección Civil, para garantizar contacto permanente con otras administraciones.
Con tecnología de vanguardia
"Esta sala nos pone a la vanguardia de la tecnología", considera Coca, pues el espacio cuenta con pantallas y sistemas de monitorización en tiempo real, como el seguimiento de crecidas del río a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Además, han adquirido 25 mochilas de primera intervención, con material básico (casco, cuerda, arnés, botiquín, herramientas) para apoyo inmediato en emergencias y reforzar la colaboración entre la Policía Local, bomberos y Protección Civil, especialmente en episodios de meteorología adversa o múltiples incidencias simultáneas.
El alcalde ha explicado que la iniciativa surge de la experiencia acumulada en emergencias recientes: el Covid, incendios, inundaciones o el gran apagón de abril y de que "nos dimos cuenta de lo débil que era la situación si no contábamos con los medios adecuados". La inversión total asciende a 25.000 euros, considerada por Bellido "moderada" frente al aumento de capacidad operativa y de coordinación que supone estos nuevos equipos, que tienen como objetivo final mejorar la respuesta al ciudadano y garantizar la seguridad ante situaciones extraordinarias.
