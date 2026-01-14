Hacemos Córdoba convoca su cuarta Asamblea Ciudadana para debatir el modelo de ciudad y el futuro PGOM

Representantes de la mesa de partidos de la coalición Hacemos Córdoba han presentado la 4ª Asamblea Ciudadana del espacio, una cita que "vuelve a situar en el centro la unidad de la coalición, la rendición de cuentas y el debate colectivo sobre el modelo de ciudad que necesita Córdoba". Durante la rueda de prensa, Lola Alcaide ha señalado que "queremos demostrar que estamos trabajando de manera unida y que tenemos un proyecto”, y ha añadido que la asamblea servirá también para rendir cuentas del trabajo realizado durante 2025.

Asimismo, ha destacado que uno de los ejes fundamentales será el análisis del Plan General de Ordenación Municipal. “Vamos a trabajar sobre el PGOM que está abierto, sobre la ciudad que queremos construir, y queremos hacerlo desde una construcción colectiva y con participación ciudadana”, ha defendido, remarcando que “una ciudad no se improvisa, sino que se piensa, se debate y se construye con todos y para todos”.

Participación ciudadana

Por su parte, Cristina Pedrajas ha puesto el acento en el carácter abierto de la convocatoria y en la importancia de la participación ciudadana. “Queremos invitar a toda la ciudadanía, no solo a nuestra militancia de los seis partidos que constituyen esta coalición, sino también a simpatizantes y a cualquier persona que quiera acercarse este domingo 18, a las 11 horas, en el Colegio Ferroviario”, ha explicado. Según Pedrajas, la IV Asamblea Ciudadana será un espacio para “aportar ideas, compartir opiniones y tener un día de convivencia que demuestra que esta coalición está funcionando”.

Presentación de la cuarta Asamblea Ciudadana de Hacemos Córdoba. / CÓRDOBA

Pedrajas ha subrayado que Hacemos Córdoba “sigue funcionando con la misma ilusión que desde el principio, con mucha unidad”, y ha señalado que ese trabajo colectivo “es la garantía de que se puedan construir buenas propuestas para los próximos años, para el proyecto de ciudad que defendemos y, especialmente, para el PGOM, que será el tema que abordemos de manera más monográfica en esta ocasión”.

Una "casa común para debatir"

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha señalado que esta asamblea es una “casa común para debatir sobre nuestra ciudad y sobre una herramienta tan importante como el PGOM”, ha señalado. Hidalgo ha explicado que en la asamblea se analizarán dos grandes aspectos. Por un lado, el planeamiento vigente desde 2001, impulsado por IU, que ha calificado como “una herramienta fundamental para definir un modelo de ciudad que garantizaba derechos y servicios en los barrios”. “Hablamos de un modelo de ciudad donde cada barrio contaba con suelos para educación, zonas deportivas, servicios sanitarios y vivienda pública, un modelo de ciudad de 15 minutos”, ha recordado.

Sin embargo, ha denunciado que en los últimos años el gobierno municipal del Partido Popular ha transformado este instrumento “en una auténtica maquinaria de especulación y de venta de la ciudad al mejor postor”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la ausencia de una política real de vivienda pública, con promociones a precios “insostenibles e incomprensibles para la ciudadanía”, así como la venta de suelo público en barrios como Poniente. “De más de 80.000 metros cuadrados de suelo público se ha pasado a apenas 4.000, vendiendo terrenos a residencias privadas y a grandes superficies, cediendo suelo que garantizaba derechos y servicios a manos privadas”, ha afirmado.