Córdoba acoge el mayor encuentro provincial sobre liderazgo femenino y empleabilidad

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá el próximo 23 de enero el encuentro GEN Lidera 2026, el mayor evento celebrado en la provincia en torno al liderazgo femenino y la empleabilidad. La cita reunirá a empresarias, directivas, profesionales y estudiantes universitarias en una jornada orientada a reforzar la conexión entre universidad y empresa y a generar oportunidades reales de desarrollo profesional en Córdoba.

Bajo el lema ¿Estás lista para liderar tu futuro profesional?, el encuentro arrancará a las 09.30 horas y se presenta como una cita estratégica para impulsar el liderazgo femenino en sectores clave como la tecnología, la innovación, la empresa y la gestión del talento, informa la UCO en una nota de prensa.

La jornada reunirá en Córdoba a mujeres referentes de primer nivel, entre ellas la directora de ventas de Google Cloud, Lisa Martínez, y la comunicadora Anne Igartiburu, que compartirán su experiencia profesional y su visión sobre liderazgo, toma de decisiones y desarrollo de carrera.

Universidad, empresa e igualdad

El evento ha sido presentado en el Ayuntamiento de Córdoba por la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent; la directora gerente de Fundecor, M.ª Ángeles Mellado; y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi.

Desde la organización se subraya la necesidad de construir alianzas entre instituciones, universidad y tejido empresarial para reforzar la presencia de mujeres en sectores infrarrepresentados y avanzar hacia una igualdad efectiva en el ámbito del empleo y el emprendimiento.

Networking y experiencias profesionales

GEN Lidera 2026 contará con mesas redondas, espacios específicos de networking y experiencias profesionales con enfoques prácticos, diseñados para facilitar el intercambio de ideas y la creación de sinergias entre las personas asistentes.

El encuentro ya ha registrado cerca de 200 inscripciones, lo que confirma el interés existente en Córdoba por iniciativas que conectan talento universitario, liderazgo femenino y oportunidades laborales.

Un evento abierto y con impacto local

La jornada está abierta tanto a mujeres como a hombres interesados en el liderazgo y la empleabilidad, y se concibe como un espacio para inspirar, conectar y generar oportunidades dentro del ecosistema económico y social de la ciudad.

El evento cuenta con la financiación de la Universidad de Córdoba y el Imdeec, y con la colaboración del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (Fepc) y Sercolu.

Prácticas y mentorías

El encuentro se enmarca dentro del programa GEN Lidera, una iniciativa orientada a impulsar el liderazgo y la empleabilidad de las estudiantes de la UCO mediante prácticas externas extracurriculares remuneradas.

El programa ofrece estancias de tres meses, con una dedicación máxima de 25 horas semanales y una dotación de 600 euros brutos al mes, en empresas y organizaciones con mujeres en puestos de dirección que ejercerán como mentoras. La convocatoria ha recibido más de 130 solicitudes por parte del alumnado y permanece abierta para las empresas interesadas hasta el 31 de enero.