El consejero de Universidad visita la startup cordobesa Flamingo Biomechanical Lab y destaca que "es un ejemplo de la innovación andaluza”

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha visitado este miércoles en Córdoba la sede de Flamingo Biomechanical Lab, una startup “ejemplo de la innovación útil y cercana que se está desarrollando en Andalucía, de ciencia que sale de los laboratorios y tiene su desarrollo real para mejorar la vida de las personas”. Esta compañía, a la que el consejero vaticina “un futuro prometedor construido desde Córdoba”, está especializada en servicios de cirugía y diagnóstico personalizado a través de la recreación en 3D de órganos para practicar con ellos y reducir los tiempos de quirófano.

En su intervención, Gómez Villamandos ha puesto en valor los logros alcanzados por esta startup liderada por Luis Martínez, ingeniero formado en la Universidad de Córdoba (UCO), que ya ha cosechado importantes éxitos, “pese a la juventud de todos sus miembros”. Entre ellos, ha destacado los premios de emprendimiento universitario concedidos por Andalucía Emprende, su inclusión entre los top 50 Andalucía y los top 101 nacionales por su alto potencial de innovación tras hacerse también con premio en el Startup Andalucía Roadshow 2025, organizado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y Cámaras Andalucía.

Asimismo, ha señalado que Flamingo Biomechanical Lab “demuestra que la innovación no solo reduce costes y mejora la eficiencia, sino que, en este caso, también salva vidas”. Al hilo, ha destacado que la compañía “desarrolló un modelo a escala real que permitió a los profesionales sanitarios intervenir sobre la malformación del ventrículo de un niño andaluz de 8 años”. Por ello, el titular de Universidad ha expresado su orgullo por el talento innovador que surge en Andalucía, al que la consejería acompaña y respalda mediante diversas líneas de incentivos.

En este sentido, ha apuntado a la previsión de una inyección de 2,2 millones de euros para activar nuevas ayudas específicas para favorecer la creación de iniciativas empresariales, especialmente en el entorno universitario; fomentar la innovación abierta, promoviendo la colaboración entre startups y empresas tractoras, para acelerar la transferencia de conocimiento y tecnología; y acelerar pymes tecnológicas innovadoras, facilitando su desarrollo desde etapas tempranas. A juicio del consejero, “estas ayudas buscan crear un entorno más favorable para que las ideas nacidas en las universidades andaluzas se conviertan en proyectos sostenibles, escalables y con alto impacto en el tejido productivo, dentro de nuestra firme apuesta por el fomento de un emprendimiento diferencial y de valor”.

De este modo, el consejero ha recordado que, en 2025, Andalucía Emprende ha asesorado a 14.300 emprendedores en la creación de casi 13.000 empresas (12.995) desde los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) que tiene distribuidos por toda la región, siendo 1.525 las empresas de la provincia de Córdoba. Junto a esto, ha contribuido a la creación de 13.376 empleos y ha realizado 107.533 atenciones a usuarios. Además, casi 10.000 personas (9.900) han recibido formación en gestión empresarial, impartida por esta fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.