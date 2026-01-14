Comienza la MBA League Córdoba: 180 estudiantes de 12 centros de la provincia participan en la competición de emprendimiento

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Imdeec, y la Fundación Sebastián Almagro ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la tercera edición de la MBA League Córdoba. Esta competición de emprendimiento, dirigida a menores de entre 8 y 18 años, busca fomentar la cultura empresarial, la creatividad y el trabajo en equipo mediante la creación de proyectos de negocio viables.

En esta edición participan un total de 12 centros educativos de la capital y la provincia (IES Gran Capitán, CEIP Ramón y Cajal, Cervantes-Maristas, Trinidad, San Rafael, Divina Pastora, El Encinar, Fidiana, Calasancio, La Piedad, La Milagrosa y San Luis Rey), sumando cerca de 180 alumnos distribuidos en 20 equipos. Los estudiantes compiten en cinco categorías adaptadas a su edad: Alpha, Beta, Gamma, Delta y Zeta.

Durante el acto de entrega del ‘maletín del emprendedor’, que incluye guías, juegos de cartas formativos y acceso a la plataforma educativa Edpuzzle, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado la importancia de este proyecto explicando que "desde el Imdeec coorganizamos esta liga porque entendemos que el gran talento cordobés que se está trabajando en los centros debe ser potenciado y reconducido hacia nuestro tejido productivo para no perderlo".

Un grupo de estudiantes con el maletín inicial de la tercera edición de la MBA League. / Paula Ruiz

"Nuestro objetivo es que este potencial humano se oriente hacia la empleabilidad y el emprendimiento, para lo cual tienen abiertas de par en par las puertas de nuestra Red de Viveros y Centros de Emprendimiento. Queremos que ese talento forme parte de nuestra economía y se quede en su ciudad para liderar el desarrollo de la Córdoba del futuro", ha señalado.

Por su parte, Miguel Ángel Tamarit, presidente de Asfaco y patrono de Fundación Sebastián Almagro, ha subrayado la consolidación del proyecto en las aulas cordobesas señalando que “es crucial generar emprendimiento desde las aulas. El año pasado ya se consiguió que participáramos en la Liga Nacional y obtuviéramos el premio nacional en una de las categorías. Por lo que tenemos un reto alto, en el que ya los alumnos cordobeses desde muy pequeños, han sido capaces de responder con ese emprendimiento, esas habilidades, esa ilusión en esta Liga de Emprendimiento. Y esperamos este año se repita”.

Autoridades en la presentación de la 3ª MBA League Córdoba. / Paula Ruiz

La gerente de MBA Kids Córdoba, Marian Castro, ha querido valorar el respaldo público-privado a este concurso escolar subrayando que "año tras año encontramos más empresarios y empresarias, además de instituciones públicas, conscientes de la importancia de ofrecer estas iniciativas al servicio de la educación a los que les estamos muy agradecidos por su apoyo. Ahora el reto es que tanto profesores, como alumnos y padres entiendan que emprender es una habilidad fundamental para la formación de los pequeños y jóvenes cordobeses, es una actitud ante la vida”.

La liga se desarrollará durante los próximos tres meses. Tras la fase de formación y el asesoramiento de tutores especializados, los equipos presentarán sus proyectos ante un jurado formado por empresarios y expertos. La gran final provincial tendrá lugar el 14 de abril en el Palacio de la Merced. Los ganadores de cada categoría tendrán el honor de representar a Córdoba en la segunda final nacional, que se celebrará el 16 de mayo en La Nave (Madrid), un evento que en su anterior edición movilizó a centenares de personas y se consolidó como el mayor concurso de emprendimiento juvenil de España