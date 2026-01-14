Comercio y consumo
El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
La campaña permite recuperar hasta 200 euros de las compras en rebajas y optar a regalos tecnológicos
El centro comercial La Sierra, uno de los principales referentes comerciales de la provincia de Córdoba, ha puesto en marcha una campaña especial para ayudar a sus clientes a superar la conocida cuesta de enero, con promociones presenciales y digitales que incluyen la devolución del importe de compras en rebajas y sorteos con premios valorados en 2.000 euros.
La principal promoción del centro permite a los clientes recuperar el importe de sus compras de rebajas, hasta un máximo de 200 euros. Para participar, basta con realizar una compra mínima de 15 euros y solicitar en tienda un cupón de participación, que puede introducirse en los tótems instalados en el centro comercial o registrarse a través de la web oficial.
La promoción estará activa hasta el 31 de enero y el ganador del sorteo final recibirá el reembolso del importe de sus compras dentro del límite establecido.
Premios presenciales y juego interactivo
Además del sorteo principal, el centro ha programado una acción presencial para el sábado 24 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas. Durante esa jornada, los participantes podrán acceder a un juego de parejas, en el que quienes consigan resolverlo obtendrán vales de compra en dinero La Sierra o consumiciones en 100 Montaditos.
Esta iniciativa busca reforzar la experiencia de ocio y dinamizar la visita al centro comercial durante el periodo de rebajas.
Sorteo digital con regalos tecnológicos
La campaña se completa con una acción digital conjunta con otros centros comerciales, activa hasta el 25 de enero a través de la página web de La Sierra. En este caso, los participantes deben completar un formulario y seleccionar el regalo que prefieran entre varias opciones.
Los premios incluyen una Nintendo Switch 2, un patinete eléctrico, un ordenador portátil y una tarjeta regalo de 500 euros en Carrefour. En total, se sortearán cuatro premios que suman 2.000 euros, y cada ganador recibirá exactamente el regalo que haya elegido durante su participación.
Desde el centro comercial destacan que la combinación de acciones presenciales y digitales permite que tanto los visitantes habituales como quienes prefieren participar desde casa puedan optar a los premios, ampliando el alcance de la campaña en toda la provincia de Córdoba.
