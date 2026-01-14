El calendario del Hospital Reina Sofía repasa sus 50 años en conversaciones con personalidades como Macarena Gómez o Gudelj

El Hospital Universitario Reina Sofía lanza este año, en el que se cumple su 50 aniversario, un calendario especial que busca destacar el compromiso con la salud, la investigación, la docencia y, sobre todo, con las personas. Para ello, y bajo el título Historias Reina Sofía, este proyecto da voz a quienes han formado parte de su trayectoria y que pone en valor los vínculos humanos que se han forjado durante medio siglo de vida.

Cada mes del calendario se recoge una conversación entre dos personas que comparten una historia vivida en el hospital. Son profesionales, pacientes, familiares, estudiantes y figuras públicas que, desde diferentes ámbitos, han conocido el Reina Sofía como espacio de trabajo, como un referente en su desarrollo profesional y humano o como un ejemplo de superación.

Cada charla se puede ver mediante un código QR impreso en el propio calendario, que enlaza a un vídeo en el que se desarrolla el diálogo completo y que se aloja en el canal de youtube del hospital. Así, como en años anteriores, la iniciativa trasciende el papel y se convierte en una experiencia emocional compartida con la sociedad. El calendario es también una iniciativa de comunicación interna del hospital y, por ello, se ha distribuido entre los profesionales del centro.

En este sentido, el gerente del hospital, Francisco Triviño, ha señalado que este calendario “es un viaje emocional por cinco décadas de sanidad pública. Una forma de agradecer y reconocer la memoria viva de quienes hacen posible el Reina Sofía cada día”.

12 conversaciones

El mes de enero arranca con una conversación entre Francisco Pérez Jiménez y su hijo Pablo Pérez Martínez, ambos médicos e investigadores referentes en su especialidad, que reflexionan sobre el legado familiar y profesional que representa el hospital en sus vidas. El vídeo, ya disponible, profundiza en la importancia de centrar la mirada en el paciente y ofrecer una atención integral, en cómo la investigación debe formar parte de la carrera profesional y de aspectos más personales que dibujan la evolución de la asistencia y del hospital a través de los recuerdos de padre e hijo.

En los meses siguientes, el calendario recogerá testimonios que giran en torno a valores como la confianza, la emoción, la responsabilidad, la humanidad o la vocación. Entre los protagonistas, destaca la actriz Macarena Gómez y su padre, antiguo hematólogo del hospital, que comparten una experiencia familiar vivida desde ambos lados de la asistencia. La doctora María José Requena, que fue jefa del servicio de Urología, recordará junto a uno de sus pacientes una historia de cuidados que ha perdurado en el tiempo. También se pone el foco en el fuerte vínculo que se genera entre un paciente trasplantado en la infancia y su enfermera, ejemplo de un acompañamiento que trasciende la enfermedad, así como en las trayectorias de Ángel Salvatierra y Marina Álvarez, referentes de la sanidad andaluza y reconocidos como Hijo Predilecto y Medalla de Andalucía, respectivamente.

La conversación entre el cantaor Arcángel y el coordinador de trasplantes José María Dueñas subrayará el papel esencial de la emoción y la cultura en la promoción de la donación de órganos, y ejemplificará el intenso trabajo que realiza el hospital para concienciar a la sociedad y mantener las máximas tasas de donación. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la médica de Cuidados Paliativos e influencer Raquel Rostro reflexionarán sobre el hospital como patrimonio colectivo y seña de identidad de la ciudad. La evolución de la gestión hospitalaria se abordará a través del diálogo entre dos directores gerentes, Pérez Cobo y Francisco Triviño, que analizarán los retos de liderar una institución sanitaria de referencia.

El carácter docente del centro y su estrecho vínculo con la Universidad de Córdoba se reflejarán en la conversación entre el doctor José Peña, ex jefe del servicio de Inmunología y ex rector de la Universidad, y el actual rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo. La historia del futbolista Dragi Gudelj y su cardiólogo, Pepe Segura, pondra de relieve la importancia de la coordinación, la rápida actuación y el seguimiento clínico continuado, así como el vínculo de confianza que se genera entre médico y paciente tras un episodio vital extremo.

El calendario dedica también un espacio a visibilizar a los perfiles profesionales que sostienen el funcionamiento diario del hospital, con Alfredo Laguna, director de Mantenimiento de la empresa Veolia, y José Luis Gómez de Hita, director Económico-Administrativo y de Servicios Generales. Finalmente, la familia Arenas representa una de las señas de identidad más humanas del Hospital Reina Sofía: un centro de generaciones, donde la palabra familia forma parte de la historia compartida.

El calendario forma parte de las acciones conmemorativas del 50 aniversario y nace con la voluntad de agradecer, visibilizar y emocionar. Detrás de cada cifra asistencial hay personas con nombre propio que han confiado en el Hospital Reina Sofía, y profesionales que han entregado su vocación para ofrecer cuidados con humanidad y excelencia a la población de referencia.

A través de estos testimonios, el hospital no solo quiere celebrar su historia, sino también rendir homenaje al vínculo que se genera con cada persona que cruza sus puertas. Un vínculo que nace, en muchos casos, de una experiencia asistencial (como paciente, profesional, familiar o acompañante) y que, con el tiempo, se transforma en una conexión emocional duradera.