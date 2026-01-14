Bellido confía en nuevos destinos para el aeropuerto de Córdoba y pide la aduana para ampliar el espacio Schengen

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reclamado este miércoles que se habilite el servicio de aduana en el aeropuerto de la ciudad porque "amplía fronteras", algo que se llevará al Pleno Ordinario de este jueves, a la vez que ha asegurado que "hay trabajo suficiente por delante para seguir buscando vuelos".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha defendido el trabajo "constante" para atraer a nuevas compañías, para lo cual "hay algunas negociaciones abiertas", con el fin de "aumentar la oferta de movilidad aérea de Córdoba a través del aeropuerto".

No obstante, ha comentado que no tener el control de aduanas y pasaportes "frena en el sentido de que las negociaciones se tienen que limitar a un espacio aéreo concreto, que es el Espacio Schengen", de modo que "no se puede ir más allá porque no puede operar el aeropuerto", ha aclarado.

José María Bellido pide la aduana en el Aeropuerto de Córdoba. / A.J. González

Moción en el Pleno

Ante ello, este jueves en el Pleno se va a pedir al Gobierno que haya refuerzos de la Guardia Civil, entre ello en el aeropuerto, "porque se necesita tener aduana y la aduana necesita agentes".

Así, el alcalde ha aseverado que le gustaría "abrir aún más la capacidad de negociación para atraer vuelos de otros espacios", si bien ha admitido que "hay retos suficientes por delante buscando otras conexiones".

"Pedro Sánchez lo pondrá en marcha"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha respondido por facebook a las declaraciones del alcalde señalando que el aeropuerto ya tiene un servicio de aduanas, precisando que lo necesario es "un control de pasaportes" para que haya vuelos fuera del Espacio Schengen.

Además, en su respuesta ha añadido su convencimiento en que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo pondrá en marcha, al igual que ha hecho la nueva terminal, el sistema AFIS o la ampliación de la pista".

Por último, Hurtado ha enunciado su petición para que se implante el Instrumental Landing System para que no se tengan que desviar vuelos por problemas de seguridad".