Visita institucional

El Banco de España analiza en Córdoba el futuro económico de España ante empresarios y universitarios

Una delegación de la entidad encabezada por el director general de Economía, David López Saludo, presenta en la UCO las proyecciones macroeconómicas de la economía española

Representantes del Banco de España y empresarios cordobeses en un desayuno organizado en la Cámara de Comercio de Córdoba.

Representantes del Banco de España y empresarios cordobeses en un desayuno organizado en la Cámara de Comercio de Córdoba. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Invitada por la Universidad de Córdoba (UCO), una delegación del Banco de España encabezada por el director general de Economía, David López Salido, ha presentado esta mañana las proyecciones macroeconómicas de la economía española para 2025-2027, y ha compartido con profesores y estudiantes la visión de la institución financiera sobre los principales factores que condicionarán la evolución económica en nuestro país a lo largo de los próximos trimestres.

Asimismo, se ha presentado la información del BELab, el Laboratorio de Datos de la institución que permite a los investigadores acceder a distintas bases de datos granulares.

Durante la estancia en Córdoba también se han mantenido distintos contactos con miembros destacados del tejido económico provincial, según ha informado el Banco de España en una nota de prensa. Así, a primera hora, se celebró un desayuno de trabajo con algunos de los principales empresarios de la provincia.

En este acto, organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de España y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, y que tuvo lugar en la propia sede de esta última en Córdoba, la delegación del Banco de España intercambió opiniones con empresarios locales acerca de la coyuntura económica actual.

En particular, se compartieron con los asistentes los resultados de la EBAE referidos a las compañías de la comunidad andaluza y de Córdoba, en particular. Con esta encuesta, el Banco de España pulsa trimestralmente la opinión de más de 6.000 empresas españolas sobre el desarrollo de la actividad económica en el corto plazo.

La jornada de trabajo se ha completado con un almuerzo institucional en el que estuvieron presentes representantes del gobierno regional y del mundo sindical, empresarial y universitario de la provincia y la comunidad autónoma.

