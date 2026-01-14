Más de 70 familias de Córdoba reciben apoyo de Cruz Roja frente a la pobreza energética.

Más de 70 familias de Córdoba han recibido apoyo de Cruz Roja para hacer frente a la pobreza energética, una situación que dificulta mantener el hogar en condiciones adecuadas de temperatura y bienestar. Durante 2025, la entidad humanitaria abonó 130 recibos de suministros básicos -luz, agua y gas- a personas en situación de extrema vulnerabilidad, tanto en la capital como en distintos municipios de la provincia.

La realidad de la pobreza energética se manifiesta de forma especialmente dura en los meses de invierno. Cruz Roja relata casos de familias que se ven obligadas a reorganizar su vida diaria y nocturna para reducir el consumo energético, compartiendo espacios o prescindiendo de sistemas de calefacción para poder afrontar las facturas. Estas situaciones reflejan una vulnerabilidad que va más allá de la falta puntual de ingresos y afecta directamente a la salud y al bienestar familiar, explica Cruz Roja en una nota de prensa.

También en familias con empleo

Desde el programa de Extrema Vulnerabilidad de Cruz Roja en Córdoba se advierte de que la pobreza energética no se limita a personas sin trabajo. Muchas familias con ingresos laborales tienen dificultades para asumir gastos básicos como la electricidad o el gas, especialmente en un contexto de encarecimiento de los suministros y de precariedad económica.

La entidad subraya que esta situación impide garantizar una climatización adecuada del hogar, considerada esencial para la salud, especialmente en menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

Intervención social en la capital y la provincia

Cruz Roja desarrolla programas de emergencia social tanto en Córdoba capital como en municipios de la provincia, entre ellos Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil o Villanueva de Córdoba. A través del proyecto Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad, la organización atendió en 2025 a 71 familias, facilitando el pago de suministros básicos y ofreciendo acompañamiento social.

Más de 70 familias de Córdoba reciben apoyo de Cruz Roja frente a la pobreza energética. / CÓRDOBA

Además del apoyo económico directo, la entidad orienta a las familias en la tramitación de ayudas públicas, como el bono social, al que muchas personas tienen derecho, pero no acceden por desconocimiento.

Ahorro energético y eficiencia en el hogar

El abordaje de Cruz Roja frente a la pobreza energética es integral. Junto al pago de recibos, la entidad impulsa formaciones en ahorro doméstico y la entrega de kits de eficiencia energética, destinados a mejorar el aislamiento del hogar, conservar el calor y reducir el consumo.

Entre las recomendaciones habituales se encuentran mejorar el aislamiento térmico, ajustar adecuadamente la calefacción, utilizar termostatos, optar por electrodomésticos eficientes, evitar el consumo en stand-by y aprovechar la iluminación natural y las lámparas.

Un impacto directo en la salud

Los datos que maneja Cruz Roja en Córdoba reflejan la magnitud del problema:

El 27 % de las personas atendidas no puede mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante todo el año.

El 44 % no logra hacerlo ni en invierno ni en verano.

Los retrasos en el pago de facturas afectan al 10 % de la población, porcentaje que se eleva al 21,8 % entre quienes viven de alquiler.

La organización advierte de que estas dificultades tienen consecuencias directas sobre la salud física y emocional, especialmente en los colectivos más vulnerables.

Dignidad y bienestar como objetivo

Desde Cruz Roja se insiste en que combatir la pobreza energética no es solo una cuestión económica, sino una garantía de dignidad y bienestar. Asegurar que las familias puedan mantener un hogar cálido y confortable supone proteger la salud, reducir la desigualdad y reforzar la cohesión social en Córdoba y su provincia.