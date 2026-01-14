Salud
Más de 200.000 personas se han vacunado frente a la gripe en la provincia de Córdoba esta campaña
La cobertura supera las cifras de años anteriores y se acompaña de más de 76.000 dosis frente a la covid
Un total de 200.694 personas se han vacunado frente a la gripe en la provincia de Córdoba desde el inicio de la campaña el pasado 30 de septiembre, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía. A estas cifras se suman 76.679 vacunaciones frente a la covid, en el marco de una campaña que ha permitido alcanzar registros históricos en el conjunto de la comunidad autónoma, según los datos facilitados por el Gobierno andaluz en una nota de prensa.
Descenso de la gripe, aumento de las infecciones respiratorias
En la última semana analizada, la tasa de gripe en Córdoba ha descendido de 42,2 a 35,1 casos por cada 100.000 habitantes, una evolución que confirma la tendencia a la baja del síndrome gripal.
En paralelo, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) ha experimentado un ligero aumento en la provincia, pasando de 261,3 a 252,5 casos por 100.000 habitantes, un comportamiento similar al registrado en el resto de territorios andaluces.
Alta cobertura frente al VRS en bebés
La campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) también presenta datos destacados en la provincia. En Córdoba, 3.755 bebés menores de seis meses han sido inmunizados, lo que supone una cobertura del 95,6 % de la población diana nacida desde el 1 de abril.
Este nivel de protección contribuye a reducir los casos de bronquiolitis y la presión asistencial en los servicios sanitarios durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.
Puntos de vacunación sin cita en la provincia
Para facilitar el acceso a la vacunación, la provincia de Córdoba dispone actualmente de 35 puntos de vacunación sin cita, 14 de ellos en horario de tarde, distribuidos por distintos centros de salud. Esta medida busca captar a personas pertenecientes a los grupos diana que aún no se han vacunado.
Desde la Junta se recuerda que la vacunación sigue abierta para mayores de 60 años, menores de 60 con patologías previas, embarazadas, niños de 6 a 59 meses y profesionales sanitarios y sociosanitarios.
Una campaña clave para la prevención
La vacunación frente a la gripe y la covid forma parte de la estrategia de protección frente a los virus respiratorios. Las autoridades sanitarias insisten en que se trata de vacunas eficaces, seguras y gratuitas, y subrayan la importancia de mantener la cobertura mientras persistan niveles epidémicos de infecciones respiratorias.
