Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el proyecto definitivo que permitirá abrir un espacio para celebraciones y un alojamiento rural en el cortijo de la Harina, en la barriada de Santa Cruz, en Córdoba capital. En este caso, se da información pública a la autorización de actuación extraordinaria en suelo rústico que se pretende llevar a cabo.

El asunto ya pasó por Urbanismo a finales de 2024. Por aquel entonces, la documentación recogía que la intención de los propietarios, Agropecuaria La Harina S. L., es hacer una actividad complementaria a los usos actuales de la finca, con el fin de mejorar el rendimiento económico de la explotación. El complejo turístico se instalaría aprovechando el patrimonio natural y las construcciones existentes en la finca, de manera que la actuación quedaría integrada totalmente en el entorno, causando el menor impacto ambiental posible.

Recepción de visitantes y turismo de naturaleza

La implantación del complejo turístico se plantea sobre el asiento existente del cortijo y respetando la práctica totalidad de la edificación original. La actividad propuesta con este proyecto es la de recepción de visitantes y realización de eventos en un entorno natural al aire libre, que se complementa con la posibilidad de alojamiento en apartamentos turísticos. «De esta manera se pretende rentabilizar el patrimonio natural de la finca como actividad complementaria a los usos actuales. Asimismo, la nueva instalación aportará beneficios económicos al municipio, ya sea de forma directa mediante la contratación de personal o indirectamente», explicaban los impulsores del proyecto.

Los puestos de trabajo se estimaban en su día en unos siete entre personal de mantenimiento, gerente y administrativo que supondrían la plantilla fija mientras que ligados a los eventos el número puede rondar los 20 y para la última fase, la de alojamiento rural se dispondrían de otras cinco.