La actualidad del martes 13 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El récord histórico de pasajeros en el aeropuerto de Córdoba, la conmemoración del 202 aniversario de la Policía Nacional y el asalto a un bar de Lucena marcan la actualidad informativa del día
El aeropuerto de Córdoba ha cerrado 2025 con el mejor balance de su historia, superando por primera vez los 30.000 pasajeros gracias a la consolidación de rutas regulares y a la desestacionalización de la oferta aérea. En el ámbito institucional, la Policía Nacional ha celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos su 202 aniversario con un acto solemne marcado por el orgullo de cuerpo, el recuerdo a su trayectoria y el reconocimiento a varios agentes. Además, en sucesos, un violento robo en la madrugada de este martes ha dejado importantes destrozos en un bar de Lucena, asaltado en apenas unos minutos por varios encapuchados en coche.
- El aeropuerto de Córdoba bate su récord histórico y supera los 30.000 pasajeros
- La Policía Nacional celebra en Córdoba su 202 aniversario con la mirada en los retos del futuro
- Robo en Lucena: asaltan un bar encapuchados tras destrozar la puerta con una cuerda atada a un coche
Córdoba ciudad
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- La parcelación de El Alamillo avanza hacia su urbanización
- El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento
- Martes y trece en Córdoba: la fe resiste al frío y las nubes
- Ya hay empresa para modernizar el obsoleto sistema de votación del Pleno de Córdoba
Provincia
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- Piden 29 años de cárcel por asestar 24 puñaladas con un destornillador a su pareja en Pozoblanco
Sucesos y tribunales
- El Cid acepta una multa de 810 euros por coaccionar a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda
- A juicio una trama de fraude a la Seguridad Social en Córdoba: tres acusados se enfrentan a cárcel y multas millonarias
Deportes
- Jacobo ve cerrarse la puerta de salida del Córdoba CF: el atacante tiene muy difícil ir al Oviedo en enero
Cultura
- La exposición inédita del Antiguo Egipto supera las 37.000 visitas en Córdoba
- 'Los domingos' y 'Sirat' lideran las nominaciones a los Premios Goya 2026
España
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada una denuncia de dos exempleadas de Julio Iglesias por agresión sexual
Internacional
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes