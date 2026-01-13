El aeropuerto de Córdoba ha cerrado 2025 con el mejor balance de su historia, superando por primera vez los 30.000 pasajeros gracias a la consolidación de rutas regulares y a la desestacionalización de la oferta aérea. En el ámbito institucional, la Policía Nacional ha celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos su 202 aniversario con un acto solemne marcado por el orgullo de cuerpo, el recuerdo a su trayectoria y el reconocimiento a varios agentes. Además, en sucesos, un violento robo en la madrugada de este martes ha dejado importantes destrozos en un bar de Lucena, asaltado en apenas unos minutos por varios encapuchados en coche.

