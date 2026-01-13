Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 13 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El récord histórico de pasajeros en el aeropuerto de Córdoba, la conmemoración del 202 aniversario de la Policía Nacional y el asalto a un bar de Lucena marcan la actualidad informativa del día

El aeropuerto de Córdoba supera los 30.000 pasajeros en un año por vez primera

El aeropuerto de Córdoba supera los 30.000 pasajeros en un año por vez primera

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El aeropuerto de Córdoba ha cerrado 2025 con el mejor balance de su historia, superando por primera vez los 30.000 pasajeros gracias a la consolidación de rutas regulares y a la desestacionalización de la oferta aérea. En el ámbito institucional, la Policía Nacional ha celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos su 202 aniversario con un acto solemne marcado por el orgullo de cuerpo, el recuerdo a su trayectoria y el reconocimiento a varios agentes. Además, en sucesos, un violento robo en la madrugada de este martes ha dejado importantes destrozos en un bar de Lucena, asaltado en apenas unos minutos por varios encapuchados en coche.

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Deportes

Cultura

España

Internacional

