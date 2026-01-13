El Córdoba CF sobrevivió al asedio de los locales en la segunda parte en El Alcoraz y logró vencer ayer al Huesca en los minutos finales, completando una remontada de fe que suma otros tres puntos en la clasificación. En el ámbito social, los expertos alertan del preocupante aumento de la depresión y la ideación suicida entre adolescentes, una realidad que va más allá de las “cosas de la edad” y que, coincidiendo con el Día Mundial contra la Depresión, vuelve a situar la salud mental juvenil en el centro del debate. Además, en tribunales, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba han comenzado a cerrar el conflicto por la recogida neumática de basura, con sentencias que respaldan al Ayuntamiento frente a las reclamaciones vecinales.

