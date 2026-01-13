Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica CCFResidencias de mayoresEl JamónComercioIncendio en BelmezJuicio por drogasEl tiempoNuevas viviendasSalud mental
instagramlinkedin

La actualidad del martes 13 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La crónica de la victoria del Córdoba CF en Huesca, la alerta de expertos por el aumento de la depresión en menores y las sentencias judiciales sobre la recogida neumática de residuos centran la mirada informativa del día

Jacobo celebra el gol del empate ante el Huesca.

Jacobo celebra el gol del empate ante el Huesca. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Córdoba CF sobrevivió al asedio de los locales en la segunda parte en El Alcoraz y logró vencer ayer al Huesca en los minutos finales, completando una remontada de fe que suma otros tres puntos en la clasificación. En el ámbito social, los expertos alertan del preocupante aumento de la depresión y la ideación suicida entre adolescentes, una realidad que va más allá de las “cosas de la edad” y que, coincidiendo con el Día Mundial contra la Depresión, vuelve a situar la salud mental juvenil en el centro del debate. Además, en tribunales, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba han comenzado a cerrar el conflicto por la recogida neumática de basura, con sentencias que respaldan al Ayuntamiento frente a las reclamaciones vecinales.

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Campo

Deportes

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  4. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  5. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

Advierten del aumento de la depresión y la ideación suicida en los adolescentes: "No son cosas de la edad"

Antonio Mora, responsable de Faisem en Córdoba: "La enfermedad mental debe tratarse como una patología crónica más, como la diabetes o una cardiopatía"

Antonio Mora, responsable de Faisem en Córdoba: "La enfermedad mental debe tratarse como una patología crónica más, como la diabetes o una cardiopatía"

Todos los juzgados de lo Contencioso respaldan no indemnizar por la recogida neumática

Todos los juzgados de lo Contencioso respaldan no indemnizar por la recogida neumática

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 13 de enero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 13 de enero de 2026

El convenio entre el Colegio de Arquitectos y Urbanismo permite reducir los plazos de más de 50 licencias

El convenio entre el Colegio de Arquitectos y Urbanismo permite reducir los plazos de más de 50 licencias

El tercer congreso Educando en Valores reúne en Córdoba a instituciones, profesionales y referentes sociales para sensibilizar a la juventud

El tercer congreso Educando en Valores reúne en Córdoba a instituciones, profesionales y referentes sociales para sensibilizar a la juventud

Los fallecidos en Córdoba el lunes 12 de enero

Tracking Pixel Contents