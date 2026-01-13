La actualidad del martes 13 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La crónica de la victoria del Córdoba CF en Huesca, la alerta de expertos por el aumento de la depresión en menores y las sentencias judiciales sobre la recogida neumática de residuos centran la mirada informativa del día
El Córdoba CF sobrevivió al asedio de los locales en la segunda parte en El Alcoraz y logró vencer ayer al Huesca en los minutos finales, completando una remontada de fe que suma otros tres puntos en la clasificación. En el ámbito social, los expertos alertan del preocupante aumento de la depresión y la ideación suicida entre adolescentes, una realidad que va más allá de las “cosas de la edad” y que, coincidiendo con el Día Mundial contra la Depresión, vuelve a situar la salud mental juvenil en el centro del debate. Además, en tribunales, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba han comenzado a cerrar el conflicto por la recogida neumática de basura, con sentencias que respaldan al Ayuntamiento frente a las reclamaciones vecinales.
- El Córdoba CF sobrevive en El Alcoraz y cierra la primera vuelta con una remontada de fe (1-2)
- Advierten del aumento de la depresión y la ideación suicida en los adolescentes: "No son cosas de la edad"
- Todos los juzgados de lo Contencioso respaldan no indemnizar por la recogida neumática
Córdoba ciudad
- El convenio entre el Colegio de Arquitectos y Urbanismo permite reducir los plazos de más de 50 licencias
- Faisem en Córdoba: "La enfermedad mental debe tratarse como una patología crónica más, como la diabetes o una cardiopatía"
- Córdoba suma más plazas para personas mayores, con 177 nuevas en residencias y 69 en centros de día
- El Jamón inicia el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Nuevo paso para una zona con 38 viviendas que se construirán junto a la gasolinera de Las Delicias
Provincia
- La Junta reitera la necesidad de mejora energética en el norte de Córdoba
- Un cortocircuito, posible causa del incendio en una vivienda con seis heridos en Belmez
Sucesos
Campo
Deportes
España
- Sánchez anuncia bonificaciones del 100% del IRPF a los propietarios de viviendas que mantengan el precio en la renovación de sus alquileres
Internacional
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes