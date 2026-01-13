Se buscan facultativos para el tercer punto de Urgencias de Córdoba en Levante

Todo listo, pero sin fecha concreta de estreno. La Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento para que los facultativos interesados se presenten a la convocatoria de contratación de personal, ya que hasta que no se cubran las plazas no se podrá abrir el nuevo centro de emergencias de Lepanto. El consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este martes en Córdoba, en el acto de inauguración oficial del edificio de la Plaza de la Constitución, que el tercer punto de Urgencias de la capital se abrirá "de forma inminente" aunque no ha podido precisar el día concreto porque "todo está preparado en el edificio a la espera de que culmine el proceso de contratación de los nuevos profesionales que trabajarán en él". En este momento, la contratación de facultativos no es tarea fácil, ya que no hay mucha disponibilidad, si bien confían en que trabajar en la capital sea lo bastante atractivo como para que se presenten a la convocatoria el mayor número de profesionales.

El punto de Urgencias de Lepanto, situado junto al centro de salud de Levante, "contará con nuevos profesionales contratados para trabajar en él" a través de una convocatoria pública que ya está en marcha, ha aclarado. Sanz ha respondido así a las reivindicaciones de la AV Viñuela y La Unión de Levante, que hace unos días reclamaron que el centro contara con personal propio. También ha recordado que este centro, que pretende descargar de Urgencias al hospital Reina Sofía de Córdoba, acercando la atención sanitaria de emergencias a la zona de Levante Sur, dará servicio a 100.000 cordobeses en un edificio de más de 700 metros cuadrados en el que se han invertido 1,3 millones de euros.