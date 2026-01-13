La rentabilidad de comprar un piso para alquilarlo cae al 6,4% en Córdoba, con oficinas y locales como mejores alternativas

La rentabilidad bruta de comprar una vivienda para ponerla en alquiler en España ha bajado hasta el 6,7% al cierre de 2025, frente al 7,2% de un año antes, según los últimos datos del estudio elaborado por idealista/data. Este contexto nacional de mercado 'recalentado' marca también las expectativas y las decisiones de inversión en Córdoba, donde el rendimiento del alquiler se sitúa en niveles intermedios dentro del panorama urbano español, con un retorno del 6,4% que aumenta al 8% en el caso de las oficinas y hasta el 9,1% de rentabilidad bruta para los locales comerciales.

Descenso generalizado de la rentabilidad

El informe indica que la caída a nivel nacional de la rentabilidad del alquiler residencial se ha consolidado en el cuarto trimestre de 2025, con un retroceso desde los niveles registrados en 2024. La inversión en vivienda continúa ofreciendo un retorno superior al de productos financieros de bajo riesgo, como los Bonos del Estado a 10 años, que se sitúan en torno al 3,3%, pero la tendencia decreciente refleja la presión de los precios de compra y los niveles de renta del alquiler.

Comparativa de productos inmobiliarios

El estudio destaca que otros activos inmobiliarios, como las oficinas y los locales comerciales, mantienen rentabilidades más elevadas que la vivienda. Las oficinas ofrecen un retorno bruto del 11,2% a nivel nacional, mientras que los locales alcanzan el 9,9%, cifras que reflejan el atractivo de inversiones alternativas dentro del sector inmobiliario frente a la vivienda tradicional.

Tendencia y perspectivas

En el contexto de mercado actual, la caída generalizada de la rentabilidad del alquiler residencial indica que los márgenes de beneficio se han estrechado frente a periodos recientes, aunque todavía superan a otros activos financieros tradicionales. En Córdoba, este escenario puede influir tanto en la demanda de alquiler como en las decisiones de propietarios e inversores, quienes valoran la estabilidad del retorno frente al riesgo y los costes asociados a la adquisición y gestión de inmuebles.

La combinación de rentabilidades sostenidas y el equilibrio entre oferta y demanda de vivienda en alquiler en Córdoba convierte al mercado local en una referencia intermedia que, aunque no destaque por retornos máximos, ofrece un contexto predecible para inversiones residenciales a largo plazo.