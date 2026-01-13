El PSOE plantea un plan de impacto para la zona donde se abrirá la nueva comisaría de la Policía Nacional

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha avanzado hoy el contenido de una moción que el Grupo Socialista llevará a pleno esta semana para la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Impacto de la nueva Comisaría de Policía Nacional en la barriada Arcángel-Arenal y en el resto de la ciudad, en colaboración con los representantes vecinales y los profesionales de la Policía Nacional que allí se van a establecer, dada la previsión de incremento de afluencia ciudadana ante la apertura del nuevo equipamiento.

“Desde el Grupo Municipal Socialista creemos necesario llevar al próximo Pleno una propuesta de acuerdo sobre la necesidad de elaborar un Plan de Impacto de la nueva Comisaría de Policía Nacional entre los barrios del Arcángel y El Arenal, ya que la construcción va cumpliendo con los plazos previstos y a finales de este año 2026 estará en funcionamiento a pleno rendimiento”, ha comentado Moya al referirse a la que será la Comisaría más grande y moderna de España, con una inversión de 25 millones de euros y que albergará a más de 600 funcionarios.

La concejala socialista Alicia Moya, durante una rueda de prensa. / CÓRDOBA

Un aliciente para los dos barrios

Esta nueva Comisaría de Policía Nacional será un importante aliciente para estos dos barrios, a los que aportará más seguridad y más actividad económica y de negocio para los establecimientos y comercios de la zona, pero también implicará un importante reto para la movilidad y el tráfico en la zona. “El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de ofrecer las mejores soluciones urbanas para preparar el barrio ante la previsión de una mayor afluencia de trabajadores y usuarios que vendrán atraídos por este nuevo equipamiento”, ha insistido la edil, que informa de que estos dos barrios ya se encuentran muy afectados de manera periódica por eventos como el Fútbol y el Mercadillo, y otros puntuales pero recurrentes como la Feria y Festivales de Música que se realizan en el Recinto del Arenal.

En este sentido, ha agregado que la zona ya padece de manera especial las aglomeraciones de tráfico y la carencia de estacionamientos, lo que de por sí ya requeriría una intervención municipal. “A todo esto, se suma la creación de la Comisaría de Policía Nacional, que va a suponer la revitalización de la zona de manera diaria, por lo que sería necesario el refuerzo de las líneas de autobuses, puesto que sólo llegan el 3 y el 14, el aprovechamiento de los aparcamientos existentes y la creación de nuevas zonas, así como el estudio de la ordenación del tráfico en la zona para optimizar la movilidad en el barrio”, ha destacado.

Alicia Moya ha recordado que el Grupo Municipal socialista preguntó al Gobierno Municipal sobre esta cuestión y la respuesta fue que estaban a la espera de las propuestas vecinales. “Nosotros entendemos que esta tarea no es responsabilidad de los vecinos; una cosa es pedir su colaboración, tener en cuenta sus propuestas y otra trasladar la responsabilidad del Ayuntamiento, que sí dispone del asesoramiento y la asistencia de los técnicos”, ha opinado la socialista.