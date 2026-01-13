La Policía Nacional celebra en Córdoba su 202 aniversario con la mirada puesta en los retos del futuro

«Orgullosos de nuestro pasado e identidad», «claves para nuestro modelo de convivencia». Con estas ideas como eje, la Policía Nacional de Córdoba ha celebrado este martes, 13 de enero, el 202 aniversario de su creación. Lo ha hecho en un acto solemne en el Alcázar de los Reyes Cristianos, arropada por alrededor de un centenar de agentes de las distintas unidades que integran el cuerpo, con un recuerdo a su historia, a su papel en la construcción y preservación del Estado democrático y una mirada puesta en los retos del futuro. Durante el mismo se ha hecho entrega, además, de varias distinciones, entre ellas la Orden al Mérito Policial a tres agentes.

El acto ha contado con una muestra de medios y equipos de distintas especialidades, como Tedax, la unidad aérea o la Policía Científica. «Siempre es un orgullo estar aquí; estos son solo algunos de los medios con los que contamos para desarrollar nuestro trabajo», ha explicado Alejandro Fernández, integrante de la primera de estas unidades. Familiares de los agentes también han asistido a un acto que comenzó con un toque de corneta a cargo del piquete de honores de la Brigada Guzmán el Bueno X, que ha acompañado musicalmente el desarrollo de la ceremonia.

La Policía Nacional celebra su 202 aniversario / Chencho Martínez

Tras las formaciones reglamentarias, los pases de los agentes y un silencio solo roto por el zumbido del dron que sobrevolaba la escena, ha hecho su entrada la comisaria principal jefa de la Policía Nacional en Córdoba, Dolores López, quien ha pasado revista uno a uno a los efectivos. A continuación ha tenido lugar el izado de la bandera mientras sonaba el himno nacional, culminando el momento con el grito unánime de «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Policía Nacional!».

«Orgullosos de nuestros valores»

En su intervención, la comisaria principal ha recordado los 202 años de historia del cuerpo y agradeció a la sociedad cordobesa su «reconocimiento, colaboración y confianza». Para López, la labor de la Policía Nacional ha sido clave para «garantizar la seguridad de los españoles» y destacó que la institución «ha sabido transmitir su saber hacer a las nuevas generaciones». «Estamos orgullosos de nuestro pasado y de nuestra identidad», subrayó, una identidad —dijo— asentada sobre «cimientos sólidos», como la vocación de servicio público, la entrega y la lealtad.

La Policía Nacional celebra su 202 aniversario / Chencho Martínez

Con la mirada puesta en la bandera ya ondeando sobre el Alcázar, la comisaria ha recordado que se trata de «un símbolo de soberanía, orgullo y cohesión», y apeló a un «momento de reflexión» para reforzar «los valores que nos identifican y nos unen». «Miramos al futuro con determinación, ofreciendo el mejor de los servicios públicos», resumió, insistiendo en la importancia de que «todo el cuerpo reme en la misma dirección».

Homenaje a agentes

A continuación se ha procedido a la entrega de la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco, que reconoce actuaciones de especial valor cívico o profesional, a los agentes Fernando Córdoba, Purificación Garrido y Javier Roldán. También se han entregado diplomas a dos policías jubilados y varias condecoraciones al mérito policial. El homenaje ha incluido además una ofrenda floral bajo la bandera en recuerdo de los agentes fallecidos en acto de servicio en 2025, seguida de un minuto de silencio y una descarga de fusilería.

La Policía Nacional celebra su 202 aniversario / Chencho Martínez

En el acto también ha intervenido la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, quien ha puesto en valor la labor del cuerpo durante estos más de dos siglos «protegiendo y garantizando un espacio donde ejercer nuestros derechos en paz», subrayando su papel como garante del Estado de derecho. López ha recordado que «España es uno de los países más seguros del mundo» gracias a «un modelo de convivencia compartido, accesible e inclusivo», y ha destacado el trabajo diario de la Policía Nacional para hacerlo posible.

La subdelegada también se ha referido a los desafíos actuales, como la ciberdelincuencia, que genera «un panorama delictivo transnacional y complejo» y ante el que se requieren «respuestas policiales ágiles y dinámicas», lo que obliga —ha dicho— a «actualizar conceptos tradicionales». Asimismo, ha destacado los avances en igualdad de género dentro del cuerpo, asegurando que «se recorre la senda correcta», aunque ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para alcanzar una igualdad real. Por último, ha repasado las inversiones recientes, como la nueva oficina de atención ciudadana y la futura comisaría proyectada en la zona de El Arcángel.

El acto se ha cerrado con la interpretación del himno de la Policía Nacional.