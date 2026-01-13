La parcelación de El Alamillo avanza hacia su urbanización

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) saca hoy a información pública el proyecto de reparcelación de El Alamillo, una parcelación ubicada en la zona de Villarrubia, en Córdoba capital. Con este paso administrativo, El Alamillo caminará hacia la urbanización de sus terrenos, es decir, hacia las obras que permitirán que la zona luzca como un barrio de plena entidad.

Fue en julio del año pasado cuando el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dio luz verde al proyecto de reparcelación, que ahora estará 20 días sometido a información pública. En esta parcelación viven alrededor de 200 familias, que tras más de 20 años de trámites, vieron cómo la plena legalidad era una realidad. Y es que lo que permite la reparcelación es poder inscribir las parcelas en el Registro de la Propiedad, es decir, tener un papel donde ponga que la parcela y la vivienda que se asienta sobre ella es plenamente legal.

Vecinos de El Alamillo en julio del año pasado, cuando Urbanismo aprobó el proyecto de reparcelación. / Manuel Murillo

Segunda parcelación en conseguirlo

Con estos pasos dados, El Alamillo se ha convertido en la segunda parcelación de Córdoba en alcanzar la legalidad, después de que lo consiguiera Cuevas de Altázar, que a día de hoy sigue urbanizando los terrenos. En el caso de El Alamillo, ya tienen el proyecto de urbanización redactado, pero hay que adaptarlo a los tiempos actuales porque ya tiene un tiempo.

El desembolso que suponen unas obras de urbanización no es baladí. Las de Cuevas de Altázar están costando unos dos millones de euros, que pagan íntegramente los vecinos, y en El Alamillo serán aún más caras. La razón, que mientras Cuevas de Altázar partía de una situación mucho más adelantada, en el caso de El Alamillo tan solo cuentan con suministro eléctrico, es decir, que no tienen ni red de agua ni saneamiento, que es lo que se conseguirá con la urbanización.