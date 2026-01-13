Casi nueve de cada diez docentes de Córdoba alertan del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado

El sindicato Ustea y la organización docente STES han dado a conocer los resultados correspondientes a la provincia de Córdoba del macroestudio estatal sobre las causas del malestar docente, que revela un progresivo deterioro del clima de convivencia en los centros educativos públicos. Según los datos provinciales, el 86,75 % del profesorado encuestado en Córdoba percibe un incremento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas por parte del alumnado, una cifra que supera la media estatal, situada en el 83,15 %.

El estudio se realizó durante el pasado mes de noviembre de 2025 a cerca de 13.000 docentes de enseñanzas públicas no universitarias de todo el Estado. En el caso de Córdoba, los resultados dibujan un escenario “preocupante”, alineado con la tendencia nacional, que confirma una creciente dificultad para el desarrollo normal de la labor docente.

Durante la presentación de los datos provinciales, las organizaciones sindicales han destacado que el 84,77% del profesorado cordobés califica el clima de trabajo en las aulas como conflictivo o complicado, frente al 82,62% de la media estatal. En cuanto a las relaciones con las familias, el 78,81% de los docentes considera que también están aumentando las agresiones verbales y físicas por parte de padres y madres, un porcentaje similar al conjunto del país (76,66 %), que contribuye a elevar la tensión diaria en los centros.

Ustea ha advertido de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. “Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, señalan desde el sindicato, que alerta de que la normalización de estas conductas está provocando “un desgaste profesional insostenible” y un aumento significativo de las bajas laborales.

Ratios elevadas y burocracia asfixiante

El informe también pone el foco en las condiciones estructurales del sistema educativo. El 90,07% del profesorado de Córdoba se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso.

A ello se suma una sobrecarga burocrática que el 96,03% considera excesiva y perjudicial para su trabajo diario, unos datos muy similares a los registrados a nivel estatal. “La burocracia también está devorando en Córdoba el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado”, ha subrayado USTEA, que considera la situación cada vez más difícil de sostener.

Falta de reconocimiento y riesgo de escasez de docentes

El estudio refleja asimismo una acusada sensación de falta de reconocimiento profesional. Casi la mitad del profesorado cordobés (46,36%) considera que las familias no valoran su trabajo, mientras que el 92,72% afirma no sentirse suficientemente respaldado por la administración. En el plano salarial, el 90,73% opina que sus retribuciones no se han actualizado conforme al IPC y el 88,08% cree que el salario actual no es adecuado, cifras que coinciden con la media nacional.

Como conclusión, Ustea advierte de que solo el 60,26% del profesorado en Córdoba califica su trabajo como digno, lo que evidencia, a su juicio, el deterioro global de la profesión docente. El sindicato alerta de que, si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros, el sistema educativo público se enfrenta a un “riesgo real” de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional.