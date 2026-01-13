Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones

Martes y trece en Córdoba: la fe resiste al frío y las nubes

La iglesia de San Lorenzo acoge a los fieles que veneran a la Virgen de los Remedios en su tradicional besamanos

Devoción por la Virgen de los Remedios en Córdoba

A. J. González

Guadalupe Gavilán

Córdoba

Este martes 13 ha llegado a Córdoba, a diferencia del año pasado, con frío y cielos cubiertos de nubes, pero eso no ha impedido que los fieles se acercaran a la iglesia de San Lorenzo para cumplir con la tradicional jornada del besamanos a la Virgen de los Remedios. Desde las 8.00 de la mañana hasta las 21.00 horas, devotos de todas las edades podrán venerar a la Virgen y presentar sus deseos, confiando en que sus oraciones lleguen al cielo.

Devoción temprana

A primera hora, un matrimonio mayor comentaba con una sonrisa la importancia de esta cita anual, "venimos todos los años, siempre le pedimos por la familia, que es lo más importante". Su asistencia constante refleja cómo esta tradición se ha convertido en un momento de unión familiar y espiritualidad. No muy lejos, un grupo de vecinos esperaba pacientemente que comenzara la misa, demostrando que su constancia y su fe se mantienen incluso cuando el cielo está cubierto.

La misa, centro de la jornada

La misa ha sido celebrada a las 12.00 del mediodía y se repetirá a las 19.30 horas, momentos culminantes de la jornada en los que la comunidad reza junto a la Virgen. Dentro del templo, entre 50-60 personas escuchaban en silencio, y recorrían la nave central para participar en el besamanos, depositando sus plegarias y gestos de gratitud. La mayoría de los asistentes eran adultos mayores, aunque también se podían ver jóvenes, curiosos o devotos, que se acercaban por primera vez o por tradición familiar. Nuria ha sido una de ellas que, "antes de ir a clase, tenía que pasarme por aquí".

Martes y trece, devoción por la Virgen de los Remedios

Martes y trece, devoción por la Virgen de los Remedios / A.J. González

Mari Carmen, que había llegado sola por la mañana pero en seguida encontró compañía, explicaba que "a la misa de la tarde vendré con mis nietos, que están estudiando. Pido por ellos, siempre". Para ella, esta tradición combina la devoción con la transmisión de valores y recuerdos familiares, mostrando cómo el martes 13 se mantiene vivo en generaciones distintas.

Martes y trece de fe en Córdoba en la Iglesia de San Lorenzo. / A. J. González

Tradición compartida

En la puerta del templo, los vecinos conversaban con calma mientras esperaban entrar. "Solemos venir siempre. Es un día especial, aunque haga frío", comentaba uno de ellos. Mientras tanto, algunos curiosos se asomaban para ver la actividad; otros permanecían unos minutos dentro observando la devoción, alguno, incluso, decidía quedarse. Por otro lado, Pedro ha acudido acompañado de su hija, quien entiende perfectamente la relevancia de esta cita, "sabe lo importante que es para mí", decía, mostrando cómo la fe también se comparte en la intimidad familiar.

El besamanos, eje central de la jornada, permite que cada devoto exprese sus esperanzas, gratitud y deseos. Se podían ver gestos de emoción, ojos vidriosos y manos entrelazadas. Aunque el frío se sentía en la puerta y el cielo estaba cubierto, la atmósfera dentro del templo se mantenía llena de calidez y esperanza.

Martes y trece de fe en Córdoba en la Iglesia de San Lorenzo. / A. J. González

Pedir y dar

La tradición no se limita a la oración. Flores, estampas y velas acompañan a los fieles que dejan sus ofrendas a la Virgen, en un gesto de petición y agradecimiento. Mientras algunos piden salud o protección, otros simplemente buscan consuelo y compañía espiritual, mostrando que la jornada del martes 13 tiene tantos significados como personas se acercan en este día a la Iglesia de San Lorenzo.

