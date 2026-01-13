Investigadores de la Universidad de Córdoba destacan el coraje moral como clave para frenar el acoso escolar

Un equipo investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) ha identificado el coraje moral como un factor decisivo para que los escolares que presencian situaciones de acoso actúen en defensa de las víctimas. El estudio, desarrollado con una muestra de más de 3.700 estudiantes de entre 10 y 16 años, aporta nuevas claves para mejorar la prevención del acoso escolar desde las aulas.

El trabajo ha sido realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi) de la UCO, un grupo con décadas de trayectoria en el análisis del acoso escolar. El estudio se centra en comprender cómo toman decisiones los espectadores cuando presencian situaciones de intimidación entre iguales y qué variables psicológicas influyen en que opten por intervenir o permanecer al margen.

Según explica la catedrática Eva Romera, el enfoque longitudinal permite analizar los procesos internos que llevan a un escolar a decidir si actúa o no ante una situación de acoso, teniendo en cuenta la complejidad emocional, social y moral que rodea a estos episodios.

El coraje moral, más allá del impulso

La autora principal del estudio, Paula García, define el coraje moral como una acción deliberada que implica reconocer que lo que está ocurriendo no es correcto y valorar conscientemente los riesgos que conlleva intervenir. No se trata solo de valentía impulsiva, sino de una decisión cognitiva y moral que influye directamente en el comportamiento del alumnado espectador.

El análisis demuestra que un mayor nivel de coraje moral se asocia con conductas de defensa prosociales, como consolar a la víctima, informar a figuras de autoridad o buscar soluciones pacíficas al conflicto.

Diferencias por edad y género

El estudio también analiza cómo estas conductas varían según la edad y el género. Los resultados indican que en Educación Primaria el coraje moral se vincula de forma más intensa al consuelo directo a la víctima, mientras que en Secundaria esta relación se atenúa. Además, en el caso de los chicos y del alumnado más joven, el coraje moral puede relacionarse también con respuestas defensivas de carácter más agresivo.

Estos matices, según el equipo investigador, refuerzan la necesidad de adaptar las estrategias educativas a cada etapa evolutiva.

De la investigación al aula

Los resultados de esta investigación cordobesa ya se están trasladando a la práctica educativa. El equipo ha desarrollado un proyecto piloto en centros de Educación Secundaria, donde se han probado actividades específicas para entrenar el coraje moral a través de casos prácticos y situaciones simuladas.

Tras la aplicación de estas dinámicas, se ha observado un aumento en la concienciación del alumnado sobre el acoso escolar y una mayor predisposición a intervenir en defensa de las víctimas si se presentara una situación real.

Una herramienta clave para la prevención

Los investigadores subrayan que el acoso escolar presenta sus picos más elevados en los últimos cursos de Primaria y los primeros de Secundaria, mientras que el ciberacoso mantiene niveles estables o incluso crecientes. En este contexto, el fortalecimiento del coraje moral se perfila como una herramienta fundamental para promover una convivencia escolar más justa y solidaria.

El estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación Tomi, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ha sido publicado en la Revista de Psicodidáctica.