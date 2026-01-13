Qué hacer hoy en Córdoba, martes 13 de enero de 2026

VI Jornadas culturales

Conferencia ‘Los Belenes de Pablo’

Tendrá lugar la ponencia Los belenes de Pablo en memoria de Pablo García Baena, a cargo de Francisco Mellado Calderón y Fuensanta García de la Torre. Presentará el acto Luis Ortiz García.

CÓRDOBA. Federación de Peña Cordobesas Corto Maltés. 19.30 horas.

Exposición

Continúa ‘hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas Moreras y Vallermoso, a cargo de Nieves Palma y Máximo Ortega, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Municipales Moreras y Vallehermoso. 17.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.