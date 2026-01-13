El hospital San Juan de Dios de Córdoba sigue con los trámites para ampliar sus instalaciones

El hospital privado San Juan de Dios, en Córdoba capital, continúa con los trámites para, en un futuro, poder ampliar sus instalaciones. En este caso, se ha dado un nuevo paso administrativo con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la innovación del PGOU necesaria para las pretensiones que persigue el centro sanitario. En este caso, lo que se busca principalmente es adaptar lo que ya se ha hecho en este ámbito a la ley urbanística andaluza, la Lista, un trámite que ya pasó en su día por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y por el pleno del Ayuntamiento.

Más allá de regulaciones urbanísticas de la zona en la que se asienta el hospital, y cuyos trámites se remontan a finales de los años noventa, lo que subyace en este proceso es la intención del centro sanitario de ampliar sus instalaciones. Según la documentación que ya ha pasado varias veces por la GMU, lo que se busca es construir un nuevo edificio e incorporar una parcela anexa que sirva como apoyo a la actividad que ya se realiza.

Fachada del hospital San Juan de Dios. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Una intención que viene de lejos

La innovación del PGOU fue solicitada por la orden que gestiona el hospital y ya explicaban en su día que las instalaciones estaban resultando “insuficientes” para la labor que allí se lleva a cabo. El objetivo, explicaban, es es “lograr un conjunto de espacios funcionales y seguros para que los profesionales del hospital puedan alcanzar la excelencia en el desarrollo de su actividad de consultas y pruebas diagnósticas, y donde quede garantizada la seguridad, accesibilidad y confortabilidad tanto de trabajadores como de pacientes”.

Urbanismo avaló la modificación urbanística, que aún no es definitiva, al entender que la misma era de “interés general” y que supone la “consolidación y ampliación” del hospital y “su caracterización como centro de referencia tanto a nivel de Andalucía, como a nivel nacional en su especialidad”.