Ya hay empresa para modernizar el obsoleto sistema de votación del Pleno de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado un contrato que servirá para renovar el obsoleto sistema de conferencia y votación que se utiliza en el Salón de Plenos del edificio de Capitulares. La empresa Ruybesa Global Technologies S. L. se ha hecho con el contrato, que salió a licitación por 67.506,41 euros con impuestos y, finalmente, se ha adjudicado por algo menos de 48.000. Ahora, la adjudicataria tendrá un mes para instalar la nueva herramienta.

El nuevo sistema constará de un servidor para las conferencias, una unidad controladora de audio, 29 unidades de conferencias (por 29 concejales) y otras tres para la mesa de presidencia, 32 micrófonos, el software que lo controle y la licencia para que esté activo durante al menos tres años.

El sistema actual, de los años noventa

El sistema de votación que se usa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento data de los años noventa. Los votos se emiten por parte de cada concejal de manera oral a través de los micrófonos y la megafonía de la sala. Dicho sistema, reconoce el propio Ayuntamiento, se ha quedado obsoleto. Es una herramienta de la marca Philips analógica, que además no tiene recambios. Es decir, que si algo se rompe, su reparación está casi imposible de llevar a cabo.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Cintia Bustos, se pronuncia en el pleno de presupuestos, ante el micrófono. / Manuel Murillo

El sistema actual, además, no puede adaptarse al Reglamento Orgánico del Pleno Municipal, que obliga, entre otras cosas, a incluir una temporización de las intervenciones de los ediles.

El sistema que se busca funciona en el Congreso desde los años setenta

Como curiosidad, el sistema de votación electrónico se instaló en el Congreso de los Diputados en la década de los setenta del siglo XX. En concreto, fue en la sesión de 14 de mayo de 1976 cuando se acordó solicitar al Ministerio de Hacienda una adscripción de crédito para costear el equipo propuesto por la Casa Philips y poco después se adaptó el reglamento y comenzó a usarse.