Gobierno y Junta escenifican en Córdoba sus diferencias sobre el sistema de financiación autonómica

La inauguración del edificio Plaza de la Constitución de Córdoba ha dado pie este martes a que Junta de Andalucía y Gobierno de España escenifiquen en público de forma educada la confrontación existente en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica, que hoy reunirá a las autonomías y a la ministra Montero en el Consejo Fiscal y Financiero.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, aprovechó para expresar su rechazo rotundo a la propuesta negociada con Junqueras asegurando que mantendrá «la infrafinanciación de Andalucía, con una pérdida anual de 1.528 millones de euros respecto a la media».

Carolina España reclamó «un modelo negociado con transparencia, respeto institucional y participación de todas las comunidades autónomas», ya que en su opinión, la propuesta del Gobierno «que solo conocemos por lo que ha salido en prensa», está basada en la ordinalidad que "favorece a las comunidades con mayor renta y amplía la brecha entre territorios».

Otra de las “líneas rojas” señaladas es la posible limitación de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. La Junta defendió su capacidad constitucional «para subir o bajar determinados impuesto»s y advirtió de que la denominada armonización fiscal podría traducirse en «una subida generalizada de impuestos».

Pedro Fernández, durante su intervención en la inauguración del edificio Plaza de la Constitución. / AJ González

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, recalcó que «el modelo de financiación propuesto tiene a Andalucía como la comunidad autónoma más beneficiada, «con un 23% de los 21.000 millones de euros adicionales puestos sobre la mesa, lo que supone una cuantía de 4.830 millones que está por encima de su peso poblacional y que supera además las expectativas de las reivindicaciones de la comunidad». En su opinión, "se trata de amoldar el sistema de financiación para garantizar que los servicios públicos sean de calidad".

Fernández defendió además la apuesta del Gobierno de España por la cogobernanza, recordando "el incremento en un 47% de recursos ordinarios transferidos a las comunidades autónomas en los últimos años y la aportación de fondos extraordinarios del Plan de Recuperación, del que Andalucía gestiona directamente más de 4.300 millones de euros". Según Fernández, estos fondos son "un claro gesto de confianza y respeto máximo del Gobierno de España al estado autonómico".