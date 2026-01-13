Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 13 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 14 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Jiménez Alba
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Salud
José Esquinas Nevado
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael
