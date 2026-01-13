Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 13 de enero

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 14 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Jiménez Alba

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Salud

José Esquinas Nevado

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael

