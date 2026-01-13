Obituario
Fallece el sacerdote Lorenzo López-Cubero, canónigo emérito de la Catedral de Córdoba
La misa exequial por su eterno descanso se celebrará este miércoles 14 de enero, a las 16.00 horas, en la Catedral de Córdoba
El sacerdote Lorenzo López-Cubero Giménez, protonotario apostólico y canónigo emérito de la Catedral, ha fallecido este martes 13 de enero, a los 92 años de edad, según ha informado la diócesis de Córdoba.
La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de las Quemadas hasta este miércoles 14 de enero, cuando se celebre la misa exequial por su eterno descanso, a las 16.00 horas en la Catedral de Córdoba. "Con su fallecimiento culmina un ministerio sacerdotal dilatado y fecundo", señala la diócesis.
Lorenzo López-Cubero nació en Córdoba el 15 de mayo de 1933 y fue ordenado sacerdote en la parroquia de San Francisco y San Eulogio en Córdoba en 1960. Era licenciado en Teología y Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Comillas, donde cursó estudios eclesiásticos y realizó los estudios de doctorado en esta última especialidad en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, era también doctor en Derecho por la Universidad de Granada y licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense.
Una larga e intensa trayectoria
Tras su ordenación sacerdotal ejerció el ministerio como vicario parroquial en Santiago Apóstol y como párroco de San Francisco Solano, ambas en Montilla. En la diócesis de Córdoba ha sido, entre otros cargos, juez del Tribunal Eclesiástico, canónigo de la Catedral de Córdoba desde 1994; fiscal y defensor del Vínculo en el Tribunal Interdiocesano desde 1981; párroco de San Pío V de El Vacar (Córdoba) desde 1985; y vicario general y moderador de curia desde 1991.
