"La enfermedad mental debe tratarse como una patología crónica más, como la diabetes o una cardiopatía"

-Acaba de ser nombrado responsable provincial de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Córdoba en sustitución de Fernando Castro, que ahora ocupa el cargo de gerente. ¿Cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de la salud mental?

-Yo soy licenciado en Documentación por la Universidad de Granada, pero por casualidad, hace años me encontré en el Ayuntamiento de Cabra con un curso de monitor residencial en un momento en el que no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Cuando se formó el grupo para formar monitores residenciales para la casa hogar de Cabra me apunté y allí me conocí de cerca el mundo de la salud mental y me dije que ese era mi sitio. Luego estuve haciendo prácticas en distintos dispositivos hasta que salió la plaza y la conseguí. Esto fue en 2007 y desde entonces he sido monitor residencial hasta que hace tres años me ofrecieron un puesto de confianza como responsable de viviendas supervisadas, donde he estado hasta ahora. Presenté el proyecto para la convocatoria de este puesto y aquí estoy.

-¿Cuáles son los pilares de su proyecto al frente de Faisem?

-Principalmente, desarrollar el actual plan de humanización con el que pretendemos poner a las personas con enfermedad mental en el centro de su vida, conseguir que el usuario sea protagonista de su proceso de recuperación y de su autonomía. Para ello, debe contar con el apoyo del equipo de salud mental, de Faisem y también de las familias. El usuario marca sus propios objetivos y nosotros somos le ofrecemos el apoyo extra que necesita. Es un proyecto muy humano, centrado en la recuperación y la autonomía, que busca mantener los lazos con las instituciones y los equipos de salud mental de la provincia. También con los institutos, porque recibimos alumnos en prácticas de integración social y dependencia. Además, queremos sacar a Faisem de las oficinas, visibilizar la enfermedad mental y tratarla como cualquier otra patología crónica, como la diabetes o una cardiopatía. Que se entienda que, con tratamiento, se puede llevar una vida plena.

-¿Qué recursos de alojamiento tiene Faisem en Córdoba y qué coste tienen?

-Tenemos cuatro casas hogar —tres en Córdoba capital y una en Cabra—, diez viviendas supervisadas —nueve en Córdoba y una en Cabra— y cuatro centros de día: en Córdoba, Cabra, Montilla y Peñarroya. Además, contamos con el servicio de orientación y acceso al empleo. Prácticamente todas están ocupadas. Los usuarios aportan el 75% de su pensión, normalmente no contributiva, y se les reserva una parte para sus gastos básicos.

-Faisem atiende a casi 500 personas con problemas graves de salud mental. ¿De qué patologías se trata?

-Principalmente, esquizofrenia y trastorno bipolar. También hay algunos casos de trastorno límite de la personalidad, pero menos y últimamente cada vez entran más usuarios, sobre todo jóvenes, con patología dual, es decir, enfermedad mental asociada a algún tipo de adicción, ya sea drogas, juego u otras.

-¿A qué edad suele debutar la enfermedad?

-Normalmente en la edad adulta, alrededor de los 30 años, aunque hay mucha variedad de casos.

-¿Cuál es el perfil por sexo y edad más habitual?

-Hay más mujeres con enfermedad mental que hombres, pero en nuestros recursos hay más hombres que mujeres. La franja de edad va desde los veintitantos hasta los 65 años. Cuando cumplen 65, se derivan a residencias de mayores.

-¿Hay residencias especializadas para mayores con enfermedad mental?

-No, existe cierto vacío porque no hay residencias específicas para estas patologías, van a residencias generalistas. Nosotros facilitamos el acceso aunque la decisión es voluntaria.

-¿Cuál es la principal demanda de las personas que sufren problemas graves de salud mental?

-La visibilidad, quieren que se les vea como personas, como ciudadanos con los mismos derechos y oportunidades que el resto. El estigma social sigue existiendo y ellos viven con ese temor, pero no porque se avergüencen sino el miedo a cómo pueda reaccionar la gente, por desconocimiento. Cuando se abrió nuestra casa hogar en Vistalegre hubo un fuerte rechazo vecinal y ellos no querían venir aquí por si les hacían algo. Al final, con el tiempo, han visto que son personas que se han integrado como el resto en el barrio. Antiguamente, las familias ocultaban estos casos, nadie quería decir que tenía a un familiar en el psiquiátrico, era un secreto. Hoy en día, eso ha cambiado mucho, pero la normalización y la integración no depende solo de las instituciones, también de la ciudadanía, por eso hay que seguir trabajando la sensibilización.

Antonio Mora, responsable provincial de Faisem. / AJ González

-¿Tienen mucha lista de espera?

-Sí, tenemos lista de espera, sobre todo de personas jóvenes.

-¿Las familias suelen estar implicadas en la recuperación?

-La mayoría colaboran mucho porque están encantadas y agradecidas de contar con un lugar donde saben que van a ser atendidos. Suelen llegar después de un largo proceso que empieza en Atención Primaria desde donde se les deriva a Salud Mental y más tarde al sistema de dependencia. La mayoría ha pasado por ingresos hospitalarios antes de conseguir plaza.

-Una vez dentro, ¿hay muchos ingresos hospitalarios?

-No es algo muy común. El año pasado, hubo cuatro o cinco ingresos, en casos muy puntuales de descompensación. En estos enfermos, el tratamiento es clave, nosotros no prescribimos, pero controlamos que se lo tomen.