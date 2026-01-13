Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jacobo CCFEl AlamilloPolicía NacionalAsesinato con destornilladorEdificio Junta Andalucía'Cheque-bebé'El CidVirgen de los Remedios
instagramlinkedin

Exposiciones

La exposición inédita del Antiguo Egipto supera las 37.000 visitas en Córdoba

'El despertar a la vida' muestra la infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto en dos sedes de la ciudad

Exposición sobre Egipto en Córdoba. EL DESPERTAR A LA VIDA. INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL ANTIGUO EGIPTO

Exposición sobre Egipto en Córdoba. EL DESPERTAR A LA VIDA. INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL ANTIGUO EGIPTO / Manuel Murillo Martínez / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto inaugurada el 4 de diciembre de 2025, ha recibido un total de 37.128 visitas en sus dos sedes de Córdoba.

Sala Vimcorsa

En la Sala Vimcorsa, núcleo de la exposición, se han contabilizado 18.774 visitantes. Allí se exhiben casi 200 piezas originales, acompañadas de textos explicativos, cartelas, gráfica, estaciones tiflológicas y vídeos que profundizan en estos importantes periodos de la vida. Las piezas proceden de museos españoles como el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Museu de Montserrat (Barcelona), Museo Arqueológico de Córdoba/Real Academia de Córdoba, Museu Tèxtil (Terrassa) y Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blanco de Xàbia (Alicante), así como de pinacotecas europeas de Bruselas, Zagreb, Lyon, Budapest, Bolonia, Florencia, Turín, Lisboa, Liverpool o Manchester.

Sala Orive

En la Sala Orive, 18.104 personas han disfrutado del vídeo inmersivo, un audiovisual dividido en cuatro secuencias que transporta al público a las primeras etapas de la vida en el Antiguo Egipto, complementando la experiencia de Vimcorsa.

Horarios y reservas

El acceso a la exposición, abierta hasta abril, es gratuito, pero requiere reserva en la web cultura.cordoba.es.

Martes a sábado: 10.30-13.30 y 17.30-20.30

Domingos y festivos: 10.00-14.00

Visitas escolares

La muestra también incluye visitas guiadas para grupos escolares, acercando el mundo del Antiguo Egipto al ámbito educativo. Hasta ahora, 250 alumnos y alumnas han participado en estas visitas en Córdoba.

Declaraciones institucionales

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha destacado "la buena marcha de las visitas y las excelentes sensaciones que nos transmiten los visitantes", y ha añadido que "estamos ante una muestra única y de gran calidad, que sitúa a Córdoba en el epicentro cultural de Andalucía y del país".

Programa de conferencias

Paralelamente, la exposición cuenta con un programa de conferencias que arrancó el 11 de diciembre y reúne a doce expertos. Las charlas tienen lugar en el salón de actos de Vimcorsa a las 19..00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Próximas conferencias:

Noticias relacionadas y más

  • 15 enero: Inma Vivas
  • 22 enero: Aidan Dodson
  • 29 enero: Alejandro Jiménez
  • 5 febrero: Christian Loeben
  • 19 febrero: Daniela Picchi
  • 26 febrero: Esther Pons
  • 5 marzo: Maite Mascort
  • 19 marzo: Salima Ikram

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

El aeropuerto de Córdoba bate su récord histórico y supera los 30.000 pasajeros

El aeropuerto de Córdoba bate su récord histórico y supera los 30.000 pasajeros

Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

A juicio una trama de fraude a la Seguridad Social en Córdoba: tres acusados se enfrentan a cárcel y multas millonarias

A juicio una trama de fraude a la Seguridad Social en Córdoba: tres acusados se enfrentan a cárcel y multas millonarias

La exposición inédita del Antiguo Egipto supera las 37.000 visitas en Córdoba

La exposición inédita del Antiguo Egipto supera las 37.000 visitas en Córdoba

El tercer punto de Urgencias de Levante, pendiente de la contratación de personal para su apertura

El tercer punto de Urgencias de Levante, pendiente de la contratación de personal para su apertura

Martes y trece en Córdoba: la fe resiste al frío y las nubes

El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento

El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento

La Policía Nacional celebra en Córdoba su 202 aniversario con la mirada en los retos del futuro

La Policía Nacional celebra en Córdoba su 202 aniversario con la mirada en los retos del futuro
Tracking Pixel Contents