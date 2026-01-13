Exposiciones
La exposición inédita del Antiguo Egipto supera las 37.000 visitas en Córdoba
'El despertar a la vida' muestra la infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto en dos sedes de la ciudad
La exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto inaugurada el 4 de diciembre de 2025, ha recibido un total de 37.128 visitas en sus dos sedes de Córdoba.
Sala Vimcorsa
En la Sala Vimcorsa, núcleo de la exposición, se han contabilizado 18.774 visitantes. Allí se exhiben casi 200 piezas originales, acompañadas de textos explicativos, cartelas, gráfica, estaciones tiflológicas y vídeos que profundizan en estos importantes periodos de la vida. Las piezas proceden de museos españoles como el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Museu de Montserrat (Barcelona), Museo Arqueológico de Córdoba/Real Academia de Córdoba, Museu Tèxtil (Terrassa) y Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blanco de Xàbia (Alicante), así como de pinacotecas europeas de Bruselas, Zagreb, Lyon, Budapest, Bolonia, Florencia, Turín, Lisboa, Liverpool o Manchester.
Sala Orive
En la Sala Orive, 18.104 personas han disfrutado del vídeo inmersivo, un audiovisual dividido en cuatro secuencias que transporta al público a las primeras etapas de la vida en el Antiguo Egipto, complementando la experiencia de Vimcorsa.
Horarios y reservas
El acceso a la exposición, abierta hasta abril, es gratuito, pero requiere reserva en la web cultura.cordoba.es.
Martes a sábado: 10.30-13.30 y 17.30-20.30
Domingos y festivos: 10.00-14.00
Visitas escolares
La muestra también incluye visitas guiadas para grupos escolares, acercando el mundo del Antiguo Egipto al ámbito educativo. Hasta ahora, 250 alumnos y alumnas han participado en estas visitas en Córdoba.
Declaraciones institucionales
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha destacado "la buena marcha de las visitas y las excelentes sensaciones que nos transmiten los visitantes", y ha añadido que "estamos ante una muestra única y de gran calidad, que sitúa a Córdoba en el epicentro cultural de Andalucía y del país".
Programa de conferencias
Paralelamente, la exposición cuenta con un programa de conferencias que arrancó el 11 de diciembre y reúne a doce expertos. Las charlas tienen lugar en el salón de actos de Vimcorsa a las 19..00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
Próximas conferencias:
- 15 enero: Inma Vivas
- 22 enero: Aidan Dodson
- 29 enero: Alejandro Jiménez
- 5 febrero: Christian Loeben
- 19 febrero: Daniela Picchi
- 26 febrero: Esther Pons
- 5 marzo: Maite Mascort
- 19 marzo: Salima Ikram
