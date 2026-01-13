Emacsa inicia la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado la rehabilitación del colector principal de la red de alcantarillado de Alcolea, una actuación que cuenta con un presupuesto de 775.258,21 euros y que permitirá mejorar la seguridad y fiabilidad del sistema de saneamiento, prevenir incidencias futuras y garantizar un servicio más eficiente y seguro para los vecinos de Alcolea y la Barriada del Ángel. El presidente de EMACSA, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “se trata de una inversión muy necesaria, pensada para mejorar directamente la calidad de vida de los vecinos y evitar problemas graves en una infraestructura esencial para toda la zona”.

Esta rehabilitación comprende el colector que recoge la totalidad de las aguas residuales tanto del núcleo de Alcolea como de la barriada del Ángel. La intervención se centra en una infraestructura de diámetros DN 400 y DN 600, con una longitud aproximada de 2.000 metros lineales, lo que pone de manifiesto la envergadura y complejidad de los trabajos. Dada la proximidad del colector a zonas habitadas, una posible avería en este tramo podría generar importantes molestias a la población. En este sentido, García-Ibarrola ha subrayado que “anticiparnos a los problemas es fundamental; invertir en prevención y mantenimiento es la mejor garantía para evitar incidencias graves en el futuro”.

Los trabajos se hacen por tramos

Los trabajos se están desarrollando por tramos, una metodología que permite optimizar la ejecución de la obra, adaptarse a las condiciones del terreno y mantener en funcionamiento el sistema de saneamiento durante las actuaciones, reduciendo al máximo las afecciones a los vecinos. “Nuestro objetivo es compatibilizar la ejecución de una obra compleja con el menor impacto posible en el día a día de la ciudadanía”, ha señalado el presidente de Emacsa.

Trabajos de Emacsa en Alcolea. / CÓRDOBA

Esta actuación se está realizando mediante la técnica CIPP (Cured In Place Pipe), un sistema innovador sin zanja que permite renovar el interior de la conducción sin necesidad de excavaciones continuas. Esta tecnología consiste en la instalación de una manga flexible impregnada en resina que, una vez curada en el interior de la tubería existente, forma una nueva conducción estructural, estanca y altamente resistente. Entre las principales ventajas de este método destacan la reducción de molestias a los vecinos, la menor afección al entorno, especialmente en zonas sensibles como el margen del río, así como una mayor rapidez de ejecución y una prolongación significativa de la vida útil del colector. “Es una solución técnica muy eficaz y, además, mucho más respetuosa con el entorno”, ha añadido García-Ibarrola.

Al lado del río

El trazado del colector discurre en gran parte por el margen del río, donde las condiciones del terreno y el paso del tiempo le han provocado un deterioro progresivo. Estas circunstancias han generado algunas dificultades durante la ejecución de la obra, que están siendo solventadas mediante soluciones técnicas específicas adaptadas a este entorno singular. “Seguimos invirtiendo para que Córdoba cuente con infraestructuras modernas, seguras y preparadas para el futuro, también en nuestros barrios y núcleos periféricos”, ha concluido el presidente de Emacsa.