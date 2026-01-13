Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salud mentalEl AlamilloJacobo CCFLíbano'Cheque-bebé'El CidRecogida neumática¿Lluvia en Córdoba?
instagramlinkedin

Infraestructuras

Emacsa inicia la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

La actuación cuenta con una inversión de 775.000 euros y permitirá mejorar la eficiencia del saneamiento en esta barriada

Trabajos de Emacsa en Alcolea.

Trabajos de Emacsa en Alcolea. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado la rehabilitación del colector principal de la red de alcantarillado de Alcolea, una actuación que cuenta con un presupuesto de 775.258,21 euros y que permitirá mejorar la seguridad y fiabilidad del sistema de saneamiento, prevenir incidencias futuras y garantizar un servicio más eficiente y seguro para los vecinos de Alcolea y la Barriada del Ángel. El presidente de EMACSA, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “se trata de una inversión muy necesaria, pensada para mejorar directamente la calidad de vida de los vecinos y evitar problemas graves en una infraestructura esencial para toda la zona”.

Esta rehabilitación comprende el colector que recoge la totalidad de las aguas residuales tanto del núcleo de Alcolea como de la barriada del Ángel. La intervención se centra en una infraestructura de diámetros DN 400 y DN 600, con una longitud aproximada de 2.000 metros lineales, lo que pone de manifiesto la envergadura y complejidad de los trabajos. Dada la proximidad del colector a zonas habitadas, una posible avería en este tramo podría generar importantes molestias a la población. En este sentido, García-Ibarrola ha subrayado que “anticiparnos a los problemas es fundamental; invertir en prevención y mantenimiento es la mejor garantía para evitar incidencias graves en el futuro”.

Los trabajos se hacen por tramos

Los trabajos se están desarrollando por tramos, una metodología que permite optimizar la ejecución de la obra, adaptarse a las condiciones del terreno y mantener en funcionamiento el sistema de saneamiento durante las actuaciones, reduciendo al máximo las afecciones a los vecinos. “Nuestro objetivo es compatibilizar la ejecución de una obra compleja con el menor impacto posible en el día a día de la ciudadanía”, ha señalado el presidente de Emacsa.

Trabajos de Emacsa en Alcolea.

Trabajos de Emacsa en Alcolea. / CÓRDOBA

Esta actuación se está realizando mediante la técnica CIPP (Cured In Place Pipe), un sistema innovador sin zanja que permite renovar el interior de la conducción sin necesidad de excavaciones continuas. Esta tecnología consiste en la instalación de una manga flexible impregnada en resina que, una vez curada en el interior de la tubería existente, forma una nueva conducción estructural, estanca y altamente resistente. Entre las principales ventajas de este método destacan la reducción de molestias a los vecinos, la menor afección al entorno, especialmente en zonas sensibles como el margen del río, así como una mayor rapidez de ejecución y una prolongación significativa de la vida útil del colector. “Es una solución técnica muy eficaz y, además, mucho más respetuosa con el entorno”, ha añadido García-Ibarrola.

Al lado del río

El trazado del colector discurre en gran parte por el margen del río, donde las condiciones del terreno y el paso del tiempo le han provocado un deterioro progresivo. Estas circunstancias han generado algunas dificultades durante la ejecución de la obra, que están siendo solventadas mediante soluciones técnicas específicas adaptadas a este entorno singular. “Seguimos invirtiendo para que Córdoba cuente con infraestructuras modernas, seguras y preparadas para el futuro, también en nuestros barrios y núcleos periféricos”, ha concluido el presidente de Emacsa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

El Cid acepta una multa de 810 euros por coaccionar a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda

El Cid acepta una multa de 810 euros por coaccionar a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda

Emacsa inicia la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

Emacsa inicia la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

El PSOE plantea un plan de impacto para la zona donde se abrirá la nueva comisaría de la Policía Nacional

El PSOE plantea un plan de impacto para la zona donde se abrirá la nueva comisaría de la Policía Nacional

Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento que actúe "ante los abusos" en ayuda a domicilio

Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento que actúe "ante los abusos" en ayuda a domicilio

El hospital San Juan de Dios de Córdoba sigue con los trámites para ampliar sus instalaciones

El hospital San Juan de Dios de Córdoba sigue con los trámites para ampliar sus instalaciones

La parcelación de El Alamillo avanza hacia su urbanización

La parcelación de El Alamillo avanza hacia su urbanización

Tabernas históricas de Córdoba: qué son, establecimientos y mapa con ruta gastronómica

Tabernas históricas de Córdoba: qué son, establecimientos y mapa con ruta gastronómica
Tracking Pixel Contents