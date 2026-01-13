El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento

La Junta de Andalucía ha organizado este martes 13 la puesta de largo oficial del edificio Plaza de la Constitución, que lleva ya algunas semanas en funcionamiento, con la presencia, entre otros, de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha destacado el valor simbólico y práctico de la rehabilitación de la antigua Audiencia Provincial, dentro de "un modelo de gestión del patrimonio público basado en la utilidad pública, la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia, así como en el uso responsable de los fondos europeos".

En este sentido, ha subrayado que la concentración de servicios administrativos permitirá un ahorro anual de casi 139.000 euros en alquileres, a los que se suman unos 20.000 euros en costes de mantenimiento. "Es decir, ponemos fin al alquiler de espacios para edificios de la Junta en Córdoba (salvo el caso de los archivos), lo que, sumado a los edificios recuperados por la llamada Operación Holmes, nos permite hablar de un ahorro total entre ambas operaciones de 4,5 millones de euros anuales en gastos de alquiler que ahora se puede destinar a pagar servicios públicos esenciales: hospitales, centros de salud, colegios...", ha recordado.

Inauguración del nuevo edificio Plaza de la Constitución. / A. J. González

La consejera recordó que el edificio, cerrado desde 2017 tras el traslado de los juzgados, y ha destacado que su apertura ha venido a impulsar la actividad administrativa y social en una zona que llevaba años reclamando revitalización. “No es solo un edificio administrativo, es una intervención que devuelve vida, comercio y actividad a este entorno”, afirmó.

Inauguración del nuevo edificio Plaza de la Constitución. / A. J. González

La actuación ha permitido transformar un inmueble de los años setenta, obsoleto desde el punto de vista funcional y energético, en una sede moderna, dinámica y eficiente, que acogerá a más de 400 empleados públicos de distintas delegaciones de la Junta de Andalucía, hasta ahora repartidos en varios inmuebles de la ciudad. Entre ellas, la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, Economía y Hacienda, Empleo y varias agencias administrativas.

La rehabilitación se enmarca en el programa autonómico de rehabilitación de edificios públicos integrado en el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos Next Generation, y ha supuesto una inversión superior a los 15 millones de euros, de los que 9,1 millones proceden de fondos europeos y 5,9 millones de recursos propios de la Junta.

Entre los aspectos destacados del proyecto figuran "la mejora integral de la eficiencia energética, con la máxima calificación posible, gracias a la mejora de la envolvente térmica, la instalación de iluminación LED de última generación y la incorporación de energía fotovoltaica, lo que permitirá reducir el consumo energético y mejorar las condiciones laborales del personal". La intervención también ha mejorado de forma notable "la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de los espacios, respetando la estructura original del edificio, incorporando soluciones arquitectónicas contemporáneas y creando un acceso único y representativo".

Interior del edificio Plaza de la Constitución en Córdoba, donde trabajarán 400 funcionarios. / A. J. González

Durante su intervención, defendió que esta actuación demuestra que el patrimonio público “no debe ser un lastre, sino una herramienta al servicio del futuro de Andalucía”, y la vinculó a la reciente aprobación de la Ley de Patrimonio de Andalucía y a otras actuaciones de puesta en valor de inmuebles públicos en toda la comunidad.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, destacó el carácter singular del edificio que comparte entorno con la Subdelegación del Gobierno y subrayó la "importancia de la coordinación entre administraciones para prestar servicios públicos más accesibles, ágiles y transparentes". También recalcó que la rehabilitación del edificio permite una reducción superior al 80% en términos de sostenibilidad, además de mejoras sustanciales en accesibilidad, funcionalidad y condiciones laborales, reforzando la calidad del servicio público.

Por último, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, coincidió en la importancia de la rehabilitación del edificio administrativo inaugurado, subrayando que la actuación no solo mejora la actividad de las delegaciones que alberga, sino que supone la recuperación de patrimonio público y su modernización al servicio de la ciudadanía, multiplicando el retorno social de la inversión realizada. En su intervención, defendió además la utilidad del actual Ejecutivo autonómico, al que describió como "un Gobierno activo, cercano e innovador, destacando la intensa actividad legislativa, la creación de empleo y el crecimiento empresarial en Andalucía, así como el proceso de simplificación administrativa, con la modificación de decenas de normas para reducir la burocracia".