Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jacobo CCFEl AlamilloPolicía NacionalAsesinato con destornilladorEdificio Junta Andalucía'Cheque-bebé'El CidVirgen de los Remedios
instagramlinkedin

Inauguración oficial en Córdoba

El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento

Carolina España destaca que "no solo es un edificio administrativo sino una intervención que devuelve vida, comercio y actividad"

Antonio Sanz inaugura la nueva sede de la Junta en Córdoba

Antonio Sanz inaugura la nueva sede de la Junta en Córdoba

A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La Junta de Andalucía ha organizado este martes 13 la puesta de largo oficial del edificio Plaza de la Constitución, que lleva ya algunas semanas en funcionamiento, con la presencia, entre otros, de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha destacado el valor simbólico y práctico de la rehabilitación de la antigua Audiencia Provincial, dentro de "un modelo de gestión del patrimonio público basado en la utilidad pública, la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia, así como en el uso responsable de los fondos europeos".

En este sentido, ha subrayado que la concentración de servicios administrativos permitirá un ahorro anual de casi 139.000 euros en alquileres, a los que se suman unos 20.000 euros en costes de mantenimiento. "Es decir, ponemos fin al alquiler de espacios para edificios de la Junta en Córdoba (salvo el caso de los archivos), lo que, sumado a los edificios recuperados por la llamada Operación Holmes, nos permite hablar de un ahorro total entre ambas operaciones de 4,5 millones de euros anuales en gastos de alquiler que ahora se puede destinar a pagar servicios públicos esenciales: hospitales, centros de salud, colegios...", ha recordado.

A.J.González Córdoba Los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, inauguran, junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el nuevo edificio administrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba. Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía

Inauguración del nuevo edificio Plaza de la Constitución. / A. J. González

La consejera recordó que el edificio, cerrado desde 2017 tras el traslado de los juzgados, y ha destacado que su apertura ha venido a impulsar la actividad administrativa y social en una zona que llevaba años reclamando revitalización. “No es solo un edificio administrativo, es una intervención que devuelve vida, comercio y actividad a este entorno”, afirmó.

A.J.González Córdoba Los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, inauguran, junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el nuevo edificio administrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba. Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía

Inauguración del nuevo edificio Plaza de la Constitución. / A. J. González

La actuación ha permitido transformar un inmueble de los años setenta, obsoleto desde el punto de vista funcional y energético, en una sede moderna, dinámica y eficiente, que acogerá a más de 400 empleados públicos de distintas delegaciones de la Junta de Andalucía, hasta ahora repartidos en varios inmuebles de la ciudad. Entre ellas, la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, Economía y Hacienda, Empleo y varias agencias administrativas.

La rehabilitación se enmarca en el programa autonómico de rehabilitación de edificios públicos integrado en el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos Next Generation, y ha supuesto una inversión superior a los 15 millones de euros, de los que 9,1 millones proceden de fondos europeos y 5,9 millones de recursos propios de la Junta.

Entre los aspectos destacados del proyecto figuran "la mejora integral de la eficiencia energética, con la máxima calificación posible, gracias a la mejora de la envolvente térmica, la instalación de iluminación LED de última generación y la incorporación de energía fotovoltaica, lo que permitirá reducir el consumo energético y mejorar las condiciones laborales del personal". La intervención también ha mejorado de forma notable "la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de los espacios, respetando la estructura original del edificio, incorporando soluciones arquitectónicas contemporáneas y creando un acceso único y representativo".

A.J.González Córdoba Los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, inauguran, junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el nuevo edificio administrativo de la Junta de Andalucía en Córdoba. Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía

Interior del edificio Plaza de la Constitución en Córdoba, donde trabajarán 400 funcionarios. / A. J. González

Durante su intervención, defendió que esta actuación demuestra que el patrimonio público “no debe ser un lastre, sino una herramienta al servicio del futuro de Andalucía”, y la vinculó a la reciente aprobación de la Ley de Patrimonio de Andalucía y a otras actuaciones de puesta en valor de inmuebles públicos en toda la comunidad.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, destacó el carácter singular del edificio que comparte entorno con la Subdelegación del Gobierno y subrayó la "importancia de la coordinación entre administraciones para prestar servicios públicos más accesibles, ágiles y transparentes". También recalcó que la rehabilitación del edificio permite una reducción superior al 80% en términos de sostenibilidad, además de mejoras sustanciales en accesibilidad, funcionalidad y condiciones laborales, reforzando la calidad del servicio público.

Noticias relacionadas y más

Por último, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, coincidió en la importancia de la rehabilitación del edificio administrativo inaugurado, subrayando que la actuación no solo mejora la actividad de las delegaciones que alberga, sino que supone la recuperación de patrimonio público y su modernización al servicio de la ciudadanía, multiplicando el retorno social de la inversión realizada. En su intervención, defendió además la utilidad del actual Ejecutivo autonómico, al que describió como "un Gobierno activo, cercano e innovador, destacando la intensa actividad legislativa, la creación de empleo y el crecimiento empresarial en Andalucía, así como el proceso de simplificación administrativa, con la modificación de decenas de normas para reducir la burocracia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

El tercer punto de Urgencias de Levante, pendiente de la contratación de personal para su apertura

El tercer punto de Urgencias de Levante, pendiente de la contratación de personal para su apertura

Martes y trece en Córdoba: la fe resiste al frío y las nubes

El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento

El edificio Plaza de España de la Junta permitirá ahorrar 160.000 euros anuales en alquiler y mantenimiento

La Policía Nacional celebra en Córdoba su 202 aniversario con la mirada en los retos del futuro

La Policía Nacional celebra en Córdoba su 202 aniversario con la mirada en los retos del futuro

El Cid acepta una multa de 810 euros por coaccionar a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda

El Cid acepta una multa de 810 euros por coaccionar a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda

Emacsa inicia la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

Emacsa inicia la rehabilitación del colector principal de alcantarillado de Alcolea

Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

Vuelve el Festival Córdoba Virgen Extra: los mejores AOVES de la provincia se citan en Las Tendillas

El PSOE plantea un plan de impacto para la zona donde se abrirá la nueva comisaría de la Policía Nacional

El PSOE plantea un plan de impacto para la zona donde se abrirá la nueva comisaría de la Policía Nacional
Tracking Pixel Contents