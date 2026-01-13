Tabernas históricas de Córdoba: qué son, establecimientos y mapa con ruta gastronómica

Escogida como Mejor Destino Gastronómico y referencia en el universo de las estrellas Michelin, Córdoba atesora un tesoro culinario único, una forma diferente de entender la cocina, tomarse un fino o vivir la tertulia en torno a una mesa o junto a la barra del bar: las tabernas históricas.

Se trata de espacios que han sido lugares de encuentro y debate de intelectuales, toreros, artistas, artesanos o aficionados al flamenco, a la literatura, a la tertulia taurina, deportiva o política.

¿Qué son las tabernas históricas de Córdoba?

Estos establecimientos se encuentran diseminados por el casco histórico de la capital y han sido testigos de la historia de Córdoba, con la presencia entre otros, de Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora, Julio Romero de Torres, Manolete, Ricardo Molina, el grupo Cántico, Valle-Inclán, Azorín, Ortega y Gasset o Pío Baroja.

A. J. González

Tal es su significancia, que transciende más allá de lo gastronómico y la cultura enológica, que en 2023 el Ayuntamiento de Córdoba decidió crear el distintivo ‘Taberna histórica de la ciudad de Córdoba’ para reconocer a estos establecimientos, en los que se conjugan historia, cultura, tradición, buen hacer culinario y los cánones de la gastronomía local.

Para poder aspirar al distintivo, los requisitos establecen que el establecimiento ubicado en la ciudad de Córdoba y desarrolle la actividad que le es propia a una taberna, y que lleven abiertos ininterrumpidamente durante más de 75 años (salvo caso de fuerza mayor), que apueste por la gastronomía típica cordobesa en su carta, que sean relevantes en la cultura e historia tradicional cordobesa en los aspectos materiales, artísticos, económicos y sociales, cuyo mantenimiento resulte merecedor de protección; y que contenga elementos con valor histórico o patrimonial protegido expresamente o destacable así como elementos de mobiliario que formen parte de la imagen tradicional del establecimiento o constituyan parte de sus señas de identidad.

Taberna El Pisto / A.J.González

Estas son las catorce tabernas históricas de Córdoba

Actualmente, un total de catorce establecimientos (fueron doce en la primera convocatoria a los que se sumaron otras dos tabernas) de la capital cuentan con el sello de ‘Taberna Histórica de Córdoba’:

Bar Santa Marina (calle Mayor de Santa Marina, 1)

(calle Mayor de Santa Marina, 1) Bodegas Campos (calle Lineros, 32)

(calle Lineros, 32) El Rincón de las Beatillas (calle Ocaña, 4)

(calle Ocaña, 4) Restaurante Casa Pepe de la Judería (calle Romero, 1)

(calle Romero, 1) Restaurante Casa Rubio (Puerta de Almodóvar, 5)

(Puerta de Almodóvar, 5) Taberna Casa Bravo 1919 (Puerta de Almodóvar esquina calle Almanzor, 9)

(Puerta de Almodóvar esquina calle Almanzor, 9) Taberna La Fuenseca (calle Juan Rufo, 20)

(calle Juan Rufo, 20) Taberna Regina (calle Encarnación Agustina, 2)

(calle Encarnación Agustina, 2) Taberna Salinas (calle Tundidores, 3)

(calle Tundidores, 3) Taberna San Miguel (Casa "El Pisto") (plaza de San Miguel, 1)

(plaza de San Miguel, 1) Taberna Sociedad de Plateros "El Abuelo" (calle Cruz Conde, 3 - local)

(calle Cruz Conde, 3 - local) Taberna Sociedad de Plateros "San Francisco" (calle San Francisco, 6)

(calle San Francisco, 6) Taberna Sociedad de Plateros "María Auxiliadora" (calle María Auxiliadora, 25)

(calle María Auxiliadora, 25) Taberna Sociedad de Plateros "Séneca" (plaza de Séneca, 4)

La situación y detalles de cada establecimiento se pueden encontrar en este mapa.