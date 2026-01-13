Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento que actúe "ante los abusos" en ayuda a domicilio

La concejala del grupo municipal Hacemos Córdoba Irene Ruiz y la representante del sindicato CTA y presidenta del comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio, Maripaz Ruiz, han presentado hoy la moción que la coalición llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento para denunciar la “grave situación” de la dependencia en Andalucía y las condiciones laborales que sufren las trabajadoras del servicio en Córdoba.

Desde Hacemos Córdoba han denunciado la gestión del gobierno andaluz del PP en materia de dependencia, aportando datos que califican de “escalofriantes”. Según ha explicado Ruiz, la media de espera para una primera resolución supera los 575 días, muy por encima del límite legal de 180 días. “Estamos hablando de un servicio vital, donde los tiempos son determinantes y donde los retrasos pueden significar que una persona muera sin recibir la ayuda que necesita”, ha denunciado la concejala, responsabilizando directamente al gobierno de Juanma Moreno de esta situación y señalando que “es el resultado de la gestión del Partido Popular de los servicios públicos”.

Ámbito local

En el ámbito local, Hacemos Córdoba ha advertido del impacto directo que esta “mala gestión” tiene sobre la ciudadanía cordobesa y sobre la prestación del servicio, actualmente externalizado a la empresa Atende. El grupo municipal ha denunciado la “vulneración sistemática” del convenio colectivo por parte de la empresa, una situación que, según recuerdan, viene siendo señalada desde 2023 con la “complicidad del Ayuntamiento”, que tiene la obligación de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones.

“La vulneración de los derechos laborales no es negociable y afecta directamente a la calidad del servicio que reciben las personas usuarias”, ha afirmado Ruiz, que ha exigido al Ayuntamiento que active los mecanismos necesarios para resolver el contrato si continúan los incumplimientos.

Situación de "acoso laboral"

Por su parte, Maripaz Ruiz ha descrito con detalle la situación que viven las trabajadoras del servicio, denunciando “acoso laboral, incumplimientos reiterados de la desconexión digital, denegación arbitraria de permisos, jornadas de hasta 11 y 12 horas diarias y acuerdos firmados que suponen una pérdida de derechos salariales y de cotización”. También ha alertado de prácticas como descuentos injustificados en nómina bajo el concepto de “exceso de pago”, que afectan a una plantilla de más de 2.000 trabajadoras.

La presidenta del comité de empresa ha denunciado además la “pasividad” del Ayuntamiento ante estas situaciones y ha advertido de que, si no se producen cambios reales en un plazo razonable, las trabajadoras no descartan convocar una huelga. Asimismo, ha defendido que la única solución real pasa por avanzar hacia la gestión pública directa del servicio, frente a un modelo privatizado que “prioriza el beneficio económico frente a los derechos laborales y la calidad del servicio”.