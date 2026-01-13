El convenio entre el Colegio de Arquitectos y Urbanismo permite reducir los plazos de más de 50 licencias

El convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para la agilización en la concesión de licencias acaba de cumplir un año. El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2025 y, hasta el 31 de diciembre del mismo año, ha permitido la aprobación de hasta 51 licencias y una reducción considerable de los plazos en dichos procesos, según la información facilitada por el Colegio de Arquitectos a este periódico.

El plazo medio para obtener los permisos que pasan por el colegio se sitúa, de media, en tres meses y medio, lo que supone una reducción más que considerable si se compara con el tiempo que se tarda en tener licencia sin la mediación de este organismo.

Casi 200 solicitudes en un año

Durante el primer año de este acuerdo de colaboración, el Colegio de Arquitectos ha reducido hasta 199 solicitudes de mediación para la obtención de licencias. De esas 199 peticiones, 150 han sido informadas, 83 han llegado a la Gerencia de Urbanismo y 52 han conseguido la licencia definitiva.

Fachada de la sede del Colegio de Arquitectos de Córdoba. / CÓRDOBA

Tipología de las solicitudes

En cuanto a la tipología de las solicitudes, según los datos del órgano colegial, la mayoría se han pedido para obra nueva (el 35%) y para rehabilitación de viviendas (el 33%). Además, el 25% han sido para actividades calificadas y el 7% se relaciona con otros asuntos.

¿Cómo funciona este acuerdo?

Fruto del acuerdo firmado con la GMU, el Colegio de Arquitectos creó un departamento específico para revisar estos expedientes. Según informan desde este organismo, los promotores, arquitectos y otros ciudadanos interesados pueden remitir al colegio la documentación de su proyecto a través de su página web. Tras un primer plazo para la subsanación de errores o completar la documentación necesaria, los técnicos del colegio supervisan la información y, en caso de obtener el informe técnico urbanístico positivo, se remite a Urbanismo, que es la encargada de emitir un informe jurídico sobre el proyecto. Si esa propuesta de resolución es positiva, el expediente se eleva a la comisión de licencias que concederá el visto bueno final.

Para el Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, responsable del nuevo servicio, Víctor Manuel Díaz Huerta, “se ha evidenciado que la colaboración y esfuerzo de Urbanismo y el Colegio Oficial de Arquitectos ya da resultados, con las reducción de plazos obtenidos y que esta iniciativa ayuda a agilizar el desarrollo de proyectos, atendiendo así una demanda histórica de arquitectos, promotores y toda la ciudadanía en general”.

Imagen de archivo de la firma del convenio entre el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito, y el presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico. / CÓRDOBA

El objetivo, como recuerda el decano de los arquitectos cordobeses, Juan Eusebio Benito, es “colaborar desde nuestra institución al desarrollo económico de la ciudad y evitar obstáculos que ralentizan la puesta en marcha de este tipo de proyectos”.