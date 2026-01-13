El aeropuerto de Córdoba bate su récord histórico y supera los 30.000 pasajeros

El aeropuerto de Córdoba ha batido en 2025 su récord histórico de pasajeros. Por el aeródromo cordobés pasaron el pasado año un total de 30.797 viajeros, lo que supone un incremento del 263,4% respecto a 2024, según los datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con estas cifras, el aeropuerto supera el anterior máximo, registrado en 2007, cuando se contabilizaron 22.410 pasajeros gracias a las conexiones operadas entonces por la compañía Flysur con Barcelona y Bilbao. El mantenimiento del enlace con Mallorca, operado por Air Nostrum, y la desestacionalización de la oferta aérea con vuelos regulares a Gran Canaria, a través de Binter, y a Barcelona, con Vueling, han sido los principales impulsores de este nuevo récord.

Si se compara con 2024, año en el que regresaron los vuelos comerciales regulares al aeropuerto, el crecimiento resulta aún más significativo. En aquel ejercicio utilizaron la infraestructura 8.474 pasajeros, una cifra que ya supuso un aumento del 42,3% respecto al año anterior y que ha quedado ampliamente superada en solo doce meses. El aeródromo de Córdoba se encuentra en número de pasajeros el 40 de una lista de 48 y superando al de Salamanca o Logroño.

Llegada de un vuelo de Binter a Córdoba. / Manuel Murillo

Descienden las operaciones

El informe de Aena refleja, no obstante, un comportamiento distinto en el número de operaciones. Durante 2025 se registraron 13.332 movimientos, que incluyen vuelos comerciales, de formación, privados y de otro tipo. Esta cifra supone un descenso del 11,5% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 15.071 operaciones.

El último aeropuerto andaluz por volumen de pasajeros

Pese al récord alcanzado, el aeropuerto de Córdoba continúa siendo el que menor volumen de pasajeros registra de toda Andalucía. El ranking regional lo encabeza el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, con 26,76 millones de viajeros, seguido por el de Sevilla, con 9,7 millones. A mayor distancia se sitúan Granada (1.152.872 pasajeros), Jerez (884.539) y Almería (801.689).

Pasajeros de uno de los primeros vuelos de Binter a su llegada al aeropuerto de Córdoba, el pasado mes de abril. / Manuel Murillo

Todos los aeropuertos andaluces, salvo el de Jerez, mejoraron sus cifras durante el pasado año, con Málaga y Sevilla alcanzando también máximos históricos. Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) registró hasta diciembre 38.490 pasajeros.

Fuerte crecimiento del tráfico internacional

Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional en Andalucía, que creció más de un 11% en 2025. Los mercados con mayor volumen de viajeros fueron Italia (1.104.353 pasajeros), Francia (911.359), Reino Unido (860.398), Alemania (426.666), Portugal (349.087), Irlanda (178.973) y Bélgica (164.834).

En cuanto al ritmo de crecimiento, sobresalió la evolución de los vuelos con Irlanda, donde el número de pasajeros aumentó un 40%, seguida de Malta (+36%), Polonia (+24,3%) y Alemania (+23,7%). También registraron incrementos relevantes Portugal (+15,4%), Italia (+14%) y Reino Unido (+13,3%).