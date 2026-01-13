Advierten del aumento de la depresión y la ideación suicida en los adolescentes: "No son cosas de la edad"

Coincidiendo con el Día Mundial contra la Depresión, el coordinador del equipo de Salud Mental Infantil y Juvenil del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Rafael Burgos, ha explicado lo que observa a diario en su unidad y advierte "los cuadros ansiosodepresivos están aumentando", si bien aclara que la depresión en menores "tiene características clínicas distintas a las de los adultos, lo que puede dificultar su identificación". En los más pequeños, no siempre predomina la tristeza, sino "síntomas como irritabilidad, apatía, problemas de sueño y alimentación, pérdida de interés por las actividades habituales, miedos intensos o dificultades para separarse de los padres".

En edad escolar, pueden aparecer señales más reconocibles con manifestaciones menos típicas como la conducta hiperactiva o enlentecida, quejas de dolor físico abdominal o cefaleas, apatía y alteraciones del apetito y del sueño. Por último, en la adolescencia, el cuadro se parece más al del adulto, con tristeza, ganas de llorar, pérdida de interés o de la capacidad de disfrute, problemas de alimentación, pérdida de peso, sentimientos de minusvalía, aislamiento, aumento del consumo de drogas e ideación suicida. Hasta un tercio de adolescentes que consultan en Atención Primaria por alteraciones del ánimo podrían tener un cuadro depresivo.

Ideación suicida en menores y adolescentes

Rafael Burgos confirma además el aumento de la ideación suicida en menores y adolescentes y señala que las causas son complejas, si bien apunta como factor determinante la influencia de las redes sociales. Entre los errores más frecuentes de las familias, está el de minimizar los síntomas, atruibuirlos a "cosas de la edad", no pensar en salud mental ante síntomas físicos y no preguntar al hijo. Por eso, llama a los padres a hablar con ellos, también ante la sospecha de una conducta autolesiva porque "es un mito que hablar de suicidio induce al suicidio". Entre las causas de la depresión están los factores genéticos (antecedentes familiares de trastornos del ánimo), el temperamento y las circunstancias familiares o sociales, incluidas situaciones de maltrato, negligencia, abuso, abandono o aislamiento. Sobre las redes sociales, indica que "influyen negativamente" y que, a veces, "sirven para evitar el contacto personal", por lo que es necesario "fomentar el contacto humano de los menores".

Cuando los síntomas persisten en el tiempo o se instensifican, recomienda acudir al pediatra o al médico de cabecera para valorar la gravedad y decidir si es necesaria derivación a Salud Mental. En su opinión, estos cuadros están infradiagnosticados porque "muchas veces ante un dolor de estómago, o de cabeza nadie piensa que pueda haber un problema de salud mental".

Unidad de hospitalización

Para Rafael Burgos, los recursos sanitarios existentes en Córdoba "son insuficientes" por lo que reclama más psiquiatras infantiles y psicólogos clínicos", pero sobre todo urge a la creación de "una unidad específica de hospitalización infantojuvenil". El coordinador se muestra “muy contento” por el traslado de Salud Mental Infantil de Los Morales al nuevo edificio de consultas externas del Materno, pero recuerda que actualmente los menores ingresa en camas de pediatría si son menores de 14 años o en la Unidad de Adultos, algo que considera inadecuado. Por último, recuerda que solo Córdoba y Huelva no disponen de una unidad específica que considera clave para atender situaciones de crisis como intentos de suicidio o cuadros de agitación.

Prevalencia y tendencia al alza

Se estima que la prevalencia de la depresión en niños pequeños es entre el 1% y el 2% mientras a partir de los 12 años, sube al 5% o al 8%, y cada vez va en aumento. El coordinador reconoce que existen listas de espera en Salud Mental aunque “no excesivas” y detalla que el circuito asistencial pasa primero por Atención Primaria, donde hay centros que ya tienen psicólogo, aunque si el caso es más relevante, se deriva al equipo de salud mental comunitario en Castilla del Pino y Sector Sur mientras los casos más graves o complejos se derivan a la USMI.

Ideación suicida y protocolos

Para actuar ante posibles casos de ideación suicida, se ha puesto en marcha el protocolo Contsui para coordinar la intervención desde Atención Primaria. También existen protocolos en el ámbito escolar para detectar y actuar y recuerda la existencia del teléfono 024. No tiene la cifra de casos atendidos, pero afirma que "antes era raro que los psiquiatras de guardia vieran casos de autolesión infantil y que ahora en todas las guardias hay alguno”.