El TSJA invalida la constitución de la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Córdoba

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una sentencia en la que establece que la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Córdoba “no está válidamente constituida”. El TSJA se pronuncia así ante el recurso de apelación presentado por el sindicato CGT a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, que sí avalaba la formación de este órgano de negociación laboral del Consistorio.

El alto tribunal andaluz estima, eso sí, solo una parte de ese recurso presentado por CGT. En concreto, la Confederación General del Trabajo rechazaba que los sindicatos UGT y CSIF formaran parte de esta mesa de negociación al no tener ninguno de ellos el 10% de representación laboral en el Ayuntamiento.

Lo que establece ahora el TSJA es que UGT sí que puede sentarse en esa mesa por ser un sindicato representativo a nivel nacional y autonómico. No determina lo mismo para CSIF, ya que además de no alcanzar ese 10% de representatividad, tampoco es uno de los sindicatos más representativo en el ámbito estatal ni autonómico (aunque sí se reconoce su gran presencia en las administraciones públicas). Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares. / CÓRDOBA

CGT dice que este “varapalo judicial no es un hecho aislado”

Tras conocerse la sentencia del TSJA, CGT ha señalado que este “varapalo judicial no es un hecho aislado: es la segunda mesa de negociación que los tribunales anulan de forma consecutiva, tras la ya anulada Mesa de Funcionarios”. Para la organización sindical, “la sucesión de resoluciones judiciales adversas describe un modus operandi que se aparta de forma sistemática del marco legal, transformando lo que debería ser una corrección excepcional en una práctica recurrente”.

En opinión de CGT, “no estamos ante simples errores administrativos; estamos ante una forma de actuación política que, a la vista de las constantes resoluciones judiciales y de la Inspección de Trabajo, supone una vulneración reiterada de los derechos de la plantilla municipal”.