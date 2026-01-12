El Córdoba CF visita hoy El Alcoraz para medirse al Huesca a partir de las 20.30 horas con el objetivo de enlazar su tercera victoria consecutiva y seguir creciendo lejos de casa ante un rival que pelea por alejarse de los puestos de descenso. Puedes seguir el partido en nuestro minuto a minuto. Al margen del deporte, la Junta de Andalucía ha anunciado la próxima incorporación de 246 nuevas plazas concertadas para la atención a personas mayores en la provincia, que se repartirán entre residencias y centros de día de 14 municipios, tras atender todas las solicitudes presentadas. Además, el grupo onubense El Jamón ha iniciado en Córdoba la transformación de los supermercados Piedra en establecimientos propios, comenzando por un local de la capital y extendiendo progresivamente su imagen y modelo de gestión a los 69 puntos de venta.

