La actualidad del lunes 12 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del partido del Córdoba CF en Huesca, el anuncio de nuevas plazas concertadas para mayores en la provincia y la transformación de los supermercados Piedra por el grupo El Jamón marcan la actualidad informativa del día
El Córdoba CF visita hoy El Alcoraz para medirse al Huesca a partir de las 20.30 horas con el objetivo de enlazar su tercera victoria consecutiva y seguir creciendo lejos de casa ante un rival que pelea por alejarse de los puestos de descenso. Puedes seguir el partido en nuestro minuto a minuto. Al margen del deporte, la Junta de Andalucía ha anunciado la próxima incorporación de 246 nuevas plazas concertadas para la atención a personas mayores en la provincia, que se repartirán entre residencias y centros de día de 14 municipios, tras atender todas las solicitudes presentadas. Además, el grupo onubense El Jamón ha iniciado en Córdoba la transformación de los supermercados Piedra en establecimientos propios, comenzando por un local de la capital y extendiendo progresivamente su imagen y modelo de gestión a los 69 puntos de venta.
- El Córdoba CF busca el broche para la primera vuelta en Huesca
- Córdoba suma más plazas para personas mayores, con 177 nuevas en residencias y 69 en centros de día
- El Jamón inicia el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
Córdoba ciudad
- El comercio de Córdoba resiste con una leve caída de las ventas y asfixiado por los costes
- Nuevo paso para una zona con 38 viviendas que se construirán junto a la gasolinera de Las Delicias
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Los casos de depresión aumentan con especial incidencia en las mujeres
- El TSJA invalida la constitución de la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Córdoba
Provincia
- Un cortocircuito, posible causa del incendio en una vivienda con seis heridos en Belmez
- La Junta baraja abrir el nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba en el último trimestre de 2026
- El plan especial de Campo de Aras en Lucena supera sus primeras fases para regularizar 500 edificaciones
Sucesos
- Nueve acusados se enfrentan a 82 años de cárcel por vender coca, hachís y alucinógenos en Córdoba
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
Deportes
- El Real Oviedo y el Elche tientan a Jacobo, segundo máximo artillero del Córdoba CF esta temporada
- El Real Madrid despide a Xabi Alonso y designa a Arbeloa como su sustituto
- Sánchez anuncia bonificaciones del 100% del IRPF a los propietarios de viviendas que mantengan el precio en la renovación de sus alquileres
